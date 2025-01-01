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Преступление и наказание
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Витальное прочтение студентами Льва Эренбурга одного из самых идейных текстов Достоевского 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Преступление и наказание» — Лекция о вечных вопросах

Театральная лекция по Достоевскому

Знаменитый роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» известен каждому со школьных лет. Но задумывались ли вы, что с возрастом восприятие этого произведения может измениться? Театр предлагает новый взгляд на классику, где привычные трактовки подвергаются сомнению, а зритель приглашается к глубоким размышлениям.

Создатели спектакля остаются в рамках традиционной театральной школы, но разрушают устоявшиеся стереотипы, раскрывая своего Достоевского. Вместо стандартной драматургии здесь — лекция, проводником которой становится новый персонаж, созданный специально для постановки, — Лектор. Это он помогает зрителям взглянуть на историю Раскольникова с иной стороны, поднимая вопросы, которые школьные сочинения оставили за скобками.

Спектакль был создан выпускниками курса Л. Б. Эренбурга в БИИЯМС (2011 год) под руководством режиссёра Вадима Сквирского. В постановке участвуют не только молодые актёры, но и ветераны театра: Евгений Карпов, Даниил Шигапов, Ольга Альбанова и Мария Семёнова.

Особенности постановки:

  • Новый взгляд на классический текст
  • Лекция как жанр спектакля
  • Вопросы, провоцирующие на размышления о смысле жизни, морали и справедливости

Подготовьтесь к театральному путешествию, которое перевернёт ваше представление о классической литературе.

Режиссер
Вадим Сквирский
В ролях
Юлия Гришаева
Даниил Шигапов
Татьяна Власова
Мария Троицкая
Мария Семенова
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1700 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание Преступление и наказание

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