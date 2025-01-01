Спектакль Преступление и наказание

«Преступление и наказание» — Лекция о вечных вопросах

Театральная лекция по Достоевскому

Знаменитый роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание» известен каждому со школьных лет. Но задумывались ли вы, что с возрастом восприятие этого произведения может измениться? Театр предлагает новый взгляд на классику, где привычные трактовки подвергаются сомнению, а зритель приглашается к глубоким размышлениям.

Создатели спектакля остаются в рамках традиционной театральной школы, но разрушают устоявшиеся стереотипы, раскрывая своего Достоевского. Вместо стандартной драматургии здесь — лекция, проводником которой становится новый персонаж, созданный специально для постановки, — Лектор. Это он помогает зрителям взглянуть на историю Раскольникова с иной стороны, поднимая вопросы, которые школьные сочинения оставили за скобками.

Спектакль был создан выпускниками курса Л. Б. Эренбурга в БИИЯМС (2011 год) под руководством режиссёра Вадима Сквирского. В постановке участвуют не только молодые актёры, но и ветераны театра: Евгений Карпов, Даниил Шигапов, Ольга Альбанова и Мария Семёнова.

Особенности постановки:

Новый взгляд на классический текст

Лекция как жанр спектакля

Вопросы, провоцирующие на размышления о смысле жизни, морали и справедливости

Подготовьтесь к театральному путешествию, которое перевернёт ваше представление о классической литературе.