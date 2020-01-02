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Ужасы в цветочном магазине
Киноафиша Ужасы в цветочном магазине

Спектакль Ужасы в цветочном магазине

12+
Режиссер Алексей Едошин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Мистическая история с необычным цветком в Учебном театре «На Моховой»

В небольшом, разорившемся цветочном магазине на окраине города неожиданно появляется загадочный и необычный цветок. Это событие меняет всё: магазин процветает, а его владелец становится местной знаменитостью. Кажется, жизнь всех сотрудников начинает улучшаться, но вскоре начинают происходить странные и пугающие вещи — люди начинают исчезать.

Тонкий юмор и пугающая красота

«Ужасы в цветочном магазине» — спектакль, который погружает зрителей в атмосферу мистики и загадок. Сюжет, насыщенный неожиданными поворотами, дополнен первоклассным музыкальным сопровождением и смелыми пластическими решениями. Постановка наполнена тонким юмором, который делает действие ещё более увлекательным. Студенты мастерской заслуженного артиста России И. И. Благодёра дарят зрителям живую энергию и захватывающую игру.

Премьера в Учебном театре «На Моховой»

Этот спектакль можно увидеть в легендарном Учебном театре «На Моховой» — центре творчества и новых талантов. Приготовьтесь к вечеру, который будет одновременно пугающе красивым и невероятно весёлым!

Фотографии

Ужасы в цветочном магазине Ужасы в цветочном магазине
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