Мистическая история с необычным цветком в Учебном театре «На Моховой»

В небольшом, разорившемся цветочном магазине на окраине города неожиданно появляется загадочный и необычный цветок. Это событие меняет всё: магазин процветает, а его владелец становится местной знаменитостью. Кажется, жизнь всех сотрудников начинает улучшаться, но вскоре начинают происходить странные и пугающие вещи — люди начинают исчезать.

Тонкий юмор и пугающая красота

«Ужасы в цветочном магазине» — спектакль, который погружает зрителей в атмосферу мистики и загадок. Сюжет, насыщенный неожиданными поворотами, дополнен первоклассным музыкальным сопровождением и смелыми пластическими решениями. Постановка наполнена тонким юмором, который делает действие ещё более увлекательным. Студенты мастерской заслуженного артиста России И. И. Благодёра дарят зрителям живую энергию и захватывающую игру.

Премьера в Учебном театре «На Моховой»

Этот спектакль можно увидеть в легендарном Учебном театре «На Моховой» — центре творчества и новых талантов. Приготовьтесь к вечеру, который будет одновременно пугающе красивым и невероятно весёлым!