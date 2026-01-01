Спектакль "Гриша не свидетель": голос, который способен изменить мир

14-летний Гриша Петелькин сталкивается с непростыми испытаниями в жизни. В преддверии Нового года он оказалась в состоянии глубокой утраты: ушла из жизни его бабушка, а мама уехала на похороны. Папа занят работой, а сам Гриша чувствует себя невидимкой как в семье, так и в школе. Здесь его никто не замечает, а одноклассники продолжают травить новенькую. Это приводит его к определенному решению: больше не молчать.

Спектакль основан на пронзительном рифмованном романе Насти Рябцевой. Через историю Гриши раскрываются важнейшие темы: утрата близкого человека, сложности в школьной жизни, буллинг и первая любовь. Гриша не является супергероем, но его внутренний голос становится его сверхспособностью. В этом возрасте очень сложно преодолеть страх и поддержать изгоя, но именно такое поведение и может изменить окружающий мир.

Режиссура и актеры

Молодой режиссёр Андрей Гордин выбрал для данного спектакля особую сценическую форму — поэтический стендап. Главную роль исполняет актёр Михаил Мещеряков из Мастерской Брусникина, который станет связующим звеном между актером и зрителем. Находясь внутри повествования, он играет не только Гришу, но и выступает в роли рассказчика, поддерживая постоянный контакт со зрителем.

Музыка и сценография

Ритмическим ядром спектакля станет музыка Антона и Тимофея Силаевых. Художница Анна Брауде создаст на сцене мир, каким его видит 14-летний подросток: ярким, многосоставным и отчасти похожим на коллаж.

Социальное значение

«Гриша не свидетель» представляет собой мостик между юными зрителями и их родителями. Он подчеркивает важность поддержки и внимания к детям, напоминая взрослым о том, что их помощь может стать решающей в сложные времена. Работа над спектаклем началась с читки на фестивале «Территория. Kids» в 2023 году и продолжилась на Питчинге Мастерской Брусникина в 2024 году, где был представлен эскиз будущего спектакля.

Премьера полнокровной версии спектакля "Гриша не свидетель" поддерживает молодую режиссуру в поиске новых форм для современного театра.