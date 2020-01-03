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Обыкновенное чудо
Билеты от 400₽
Киноафиша Обыкновенное чудо

Спектакль Обыкновенное чудо

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Сказка Евгения Шварца на сцене Театра Вахтангова

«Обыкновенное чудо»: работа над пьесой

Пьеса «Обыкновенное чудо» была создана Евгением Львовичем Шварцем в течение десяти лет. Драматург особенно ценил это произведение и работал над ним только в те часы, когда чувствовал себя человеком. Это придаёт пьесе особую значимость и глубину.

Посвящение любимой

Евгений Львович посвятил «Обыкновенное чудо» своей жене Екатерине Ивановне. Их брак состоялся за 15 лет до выхода пьесы, что добавляет личный контекст к её содержанию. Открывающая фраза пьесы с точностью передаёт чувства автора: «Пятнадцать лет я женат, а влюблён до сих пор в жену свою, как мальчик, честное слово!».

Зло и добро в творчестве Шварца

Николай Чуковский отмечает, что, независимо от того, верил ли Шварц в возможность победы добра над злом искусством или нет, его пьесы полны горячей ненависти к злу и подлости. Эта страсть обжигает, а действие пьес происходит в выдуманных королевствах, где зло и добро представлены не как абстрактные понятия, а как конкретные и ощутимые силы.

 

Режиссер
Иван Поповски
В ролях
Юлия Рутберг
Юлия Рутберг
Владимир Логвинов
Леонид Бичевин
Яна Соболевская
Николай Романовский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр им. Вахтангова Москва, Основная сцена: Арбат, 26. Новая сцена: Арбат, 24
19:00 от 400 ₽

Фотографии

Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо Обыкновенное чудо

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