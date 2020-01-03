Спектакль Обыкновенное чудо

Сказка Евгения Шварца на сцене Театра Вахтангова

«Обыкновенное чудо»: работа над пьесой

Пьеса «Обыкновенное чудо» была создана Евгением Львовичем Шварцем в течение десяти лет. Драматург особенно ценил это произведение и работал над ним только в те часы, когда чувствовал себя человеком. Это придаёт пьесе особую значимость и глубину.

Посвящение любимой

Евгений Львович посвятил «Обыкновенное чудо» своей жене Екатерине Ивановне. Их брак состоялся за 15 лет до выхода пьесы, что добавляет личный контекст к её содержанию. Открывающая фраза пьесы с точностью передаёт чувства автора: «Пятнадцать лет я женат, а влюблён до сих пор в жену свою, как мальчик, честное слово!».

Зло и добро в творчестве Шварца

Николай Чуковский отмечает, что, независимо от того, верил ли Шварц в возможность победы добра над злом искусством или нет, его пьесы полны горячей ненависти к злу и подлости. Эта страсть обжигает, а действие пьес происходит в выдуманных королевствах, где зло и добро представлены не как абстрактные понятия, а как конкретные и ощутимые силы.