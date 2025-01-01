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Старик Хоттабыч
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старик Хоттабыч

Спектакль Старик Хоттабыч

Постановка
Эрмитаж 6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключения доброго старика и Гассана Абдуррахмана Хоттабовича в спектакле для всей семьи

«Джинн, белым дымом вырывающийся из старинного кувшина или лампы, — что может быть привычнее? Загадочный дух, готовый "разрушить дом или построить дворец" по одному слову счастливого освободителя — наш добрый знакомый с самых малых лет. Пришла пора ему вернуться!

Чудеса и искренность

Этот спектакль расскажет о приключениях доброго старика Гассана Абдуррахмана Хоттабовича. Если кто-то и не читал о его чудачествах, то, безусловно, слышал о них. Но дело не только в том, что он умеет творить чудеса. Его истинная сила заключается в искренности и доброте. Такие люди способны сделать другого счастливым и сотворить необыкновенные чудеса!

Не упустите возможность

Спектакль порадует зрителей яркими сценическими решениями и захватывающим сюжетом. Это прекрасная возможность погрузиться в мир волшебства и послушать истории, которые согревают сердца. Не упустите шанс стать частью этого удивительного действия!

 

Режиссер
Сергей Олексяк
В ролях
Сергей Олексяк
Петр Кудряшов
Ирина Качуро
Маина Чижевская
Татьяна Шабельникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
11:00 от 1000 ₽

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