Спектакль Старик Хоттабыч

Приключения доброго старика и Гассана Абдуррахмана Хоттабовича в спектакле для всей семьи

«Джинн, белым дымом вырывающийся из старинного кувшина или лампы, — что может быть привычнее? Загадочный дух, готовый "разрушить дом или построить дворец" по одному слову счастливого освободителя — наш добрый знакомый с самых малых лет. Пришла пора ему вернуться!

Чудеса и искренность

Этот спектакль расскажет о приключениях доброго старика Гассана Абдуррахмана Хоттабовича. Если кто-то и не читал о его чудачествах, то, безусловно, слышал о них. Но дело не только в том, что он умеет творить чудеса. Его истинная сила заключается в искренности и доброте. Такие люди способны сделать другого счастливым и сотворить необыкновенные чудеса!

Не упустите возможность

Спектакль порадует зрителей яркими сценическими решениями и захватывающим сюжетом. Это прекрасная возможность погрузиться в мир волшебства и послушать истории, которые согревают сердца. Не упустите шанс стать частью этого удивительного действия!