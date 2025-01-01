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Монолог женщины
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Спектакль Монолог женщины

Постановка
Театр им. Вахтангова 12+
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический спектакль Анны Якуниной

Музыкально-поэтический спектакль актрисы театра и кино, народной артистки России Анны Якуниной, представляет собой уникальный творческий вечер, в котором она открывает двери в свой мир искусства.

Откровенный разговор со зрителем

В этом спектакле Анна Якунина ведёт откровенный разговор со зрителем, делясь своими мыслями о творческом пути и переживаниями, которые сопровождали её на протяжении карьеры.

Исполнение любимых произведений

Актриса исполняет любимые произведения таких известных поэтов, как Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и многих других. Их стихи в её интерпретации оживают, наполняясь новой глубиной и чувственностью, создавая незабываемую атмосферу общения между артистом и зрителем.

Этот вечер станет не только праздником поэзии, но и возможностью увидеть Анну Якунину в новом свете — как искреннего и увлечённого художника.

В ролях
Анна Якунина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе Москва, Арбат, 24
20:00 от 2500 ₽
22 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Зал ожидания
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