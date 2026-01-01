Оповещения от Киноафиши
Григорий Лепс. Юбилейный концерт — 65
Билеты от 1500₽
Григорий Лепс. Юбилейный концерт — 65

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Юбилейный концерт Григория Лепса в «Лужниках»

На большой спортивной арене «Лужники» состоится грандиозный юбилейный концерт выдающегося артиста — Григория Лепса. В день своего 65-летия, 16 июля 2027 года, певец порадует поклонников музыкальным событием, которое станет одним из самых запоминающихся в его карьере.

Не только хиты, но и премьеры

Концерт будет насыщен любимыми миллионами песнями, такими как «Рюмка водки на столе», «Я счастливый», «Самый лучший день», а также редкими композициями и музыкальными премьерами. Григорий Лепс известен тем, что каждое его выступление — это не просто шоу, а искренний разговор со зрителем, наполненный мощной энергетикой и глубокими эмоциями.

Эмоции и атмосфера

Каждая нота, каждое слово, которые исполняет Лепс, пронизаны его талантом и темпераментом. Юбилейный вечер в «Лужниках» обещает стать ярким финалом творческого пути артиста, объединяя живой звук и впечатляющие визуальные эффекты. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия.

Не пропустите это уникальное событие, которое станет незабываемым моментом в жизни каждого зрителя!

Июль
16 июля пятница
20:00
Большая спортивная арена «Лужники» Москва, Лужнецкая наб., 24, стр. 1
от 1500 ₽

Фотографии

Григорий Лепс. Юбилейный концерт — 65

