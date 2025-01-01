Группа Plazma - это творческий дуэт, состоящий из Романа Черницына (вокал, музыка, тексты) и Максима Постельного (бэк-вокал, клавиши, музыка, аранжировки). Оба музыканта родились и выросли в Волгограде, где стали известны благодаря своему первому проекту - дуэту Slow Motion, который завоевал любовь зрителей и статус самой популярной группы города.
С момента своего основания Plazma приняла решение исполнять все песни на английском языке, что стало принципиальной позицией участников. Ребята вдохновлялись прогрессивной западной музыкой и стремились донести свое творчество до международной аудитории. В 1999 году, воспользовавшись поддержкой известного музыканта Дмитрия Маликова, группа отправилась покорять Россию, начиная с Калининграда и до Владивостока.
Первый сингл Plazma, Take My Love, стал настоящим хитом и быстро занял верхние строчки российских хит-парадов. Песня была написана еще до создания группы, но новая аранжировка, сделанная на студии Маликова, позволила ей зазвучать по-новому. В этом же году вышел второй клип на танцевальный трек The Sweetest Surrender, снятый легендарными режиссером Филиппом Янковским и оператором Владом Опельянцем.
В декабре 2000 года группа выпустила дебютный альбом, названный в честь своего первого сингла Take My Love. Диск мгновенно стал лидером продаж в России и принес группе популярность не только в родной стране, но и за ее пределами. В 2001 году вышел третий клип на композицию Lonely, который был снят в роскошном узбекском ресторане с участием моделей и кошек породы русская голубая.
В августе 2002 года группа представила новый хит You’ll Never Meet An Angel, на который был снят клип с Дмитрием Маликовым в одной из главных ролей. Новый альбом Plazma, 607, стал более зрелым и серьезным, продемонстрировав сложную мелодику и высокое качество исполнения. Это был важный шаг вперед для коллектива, который подтвердил его статус одной из лучших групп на российской поп-сцене.
С 1 августа 2004 года Plazma сотрудничает с компанией REFLEX MUSIC, что открыло новые горизонты для организации концертов как на российском, так и на западном рынке. Среди основных хитов группы можно выделить:
Не упустите возможность стать свидетелями нового этапа в творчестве Plazma - группа вновь на сцене и готова радовать своих поклонников!