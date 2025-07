Возвращение группы Plazma на сцену. Концерт в Москве

Группа Plazma - это творческий дуэт, состоящий из Романа Черницына (вокал, музыка, тексты) и Максима Постельного (бэк-вокал, клавиши, музыка, аранжировки). Оба музыканта родились и выросли в Волгограде, где стали известны благодаря своему первому проекту - дуэту Slow Motion, который завоевал любовь зрителей и статус самой популярной группы города.

Путь к успеху

С момента своего основания Plazma приняла решение исполнять все песни на английском языке, что стало принципиальной позицией участников. Ребята вдохновлялись прогрессивной западной музыкой и стремились донести свое творчество до международной аудитории. В 1999 году, воспользовавшись поддержкой известного музыканта Дмитрия Маликова, группа отправилась покорять Россию, начиная с Калининграда и до Владивостока.

Первый успех

Первый сингл Plazma, Take My Love, стал настоящим хитом и быстро занял верхние строчки российских хит-парадов. Песня была написана еще до создания группы, но новая аранжировка, сделанная на студии Маликова, позволила ей зазвучать по-новому. В этом же году вышел второй клип на танцевальный трек The Sweetest Surrender, снятый легендарными режиссером Филиппом Янковским и оператором Владом Опельянцем.

Дебютный альбом и международное признание

В декабре 2000 года группа выпустила дебютный альбом, названный в честь своего первого сингла Take My Love. Диск мгновенно стал лидером продаж в России и принес группе популярность не только в родной стране, но и за ее пределами. В 2001 году вышел третий клип на композицию Lonely, который был снят в роскошном узбекском ресторане с участием моделей и кошек породы русская голубая.

Новый этап в творчестве

В августе 2002 года группа представила новый хит You’ll Never Meet An Angel, на который был снят клип с Дмитрием Маликовым в одной из главных ролей. Новый альбом Plazma, 607, стал более зрелым и серьезным, продемонстрировав сложную мелодику и высокое качество исполнения. Это был важный шаг вперед для коллектива, который подтвердил его статус одной из лучших групп на российской поп-сцене.

Сотрудничество и основные хиты

С 1 августа 2004 года Plazma сотрудничает с компанией REFLEX MUSIC, что открыло новые горизонты для организации концертов как на российском, так и на западном рынке. Среди основных хитов группы можно выделить:

You’ll Never Meet An Angel

Take My Love

The Sweetest Surrender

Black Would Be White

Jump In My Car

Save

Lonely

One Life

Mystery (The Power Within)

Angel Of Snow

Не упустите возможность стать свидетелями нового этапа в творчестве Plazma - группа вновь на сцене и готова радовать своих поклонников!