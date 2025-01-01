Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Саша Борсук
Билеты от 600₽
Киноафиша Саша Борсук

Саша Борсук

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Саша Борсук: стендап концерт в Standup Club на Трубной

Приглашаем вас на вечер остроумного юмора и искренних эмоций! Саша Борсук, известный своим уникальным стилем и неподражаемыми шутками, представит свой новый стендап концерт в Standup Club на Трубной.

О спектакле

Саша Борсук — популярный комик, который завоевал зрительские симпатии благодаря своему живому стилю и умению находить забавные ситуации в повседневной жизни. На его выступлениях зрители могут ожидать острые наблюдения, ироничные размышления и, конечно же, смех до слез.

Что вас ждет

В программе — как новые, так и уже полюбившиеся зрителям шутки. Саша мастерски превращает обычные моменты в нечто необычное и смешное, заставляя аудиторию задуматься и одновременно смеяться.

Интересные факты

  • Саша Борсук — обладатель нескольких премий в области стендапа.
  • Его контент основан на собственном опыте, что делает его особенно близким и понятным зрителям.
  • Концерты Саши всегда сопровождаются положительной атмосферой и живым взаимодействием с залом.

Не упустите возможность узнать, что же нового приготовил Саша для своих поклонников. Приходите, и, возможно, именно вас он сделает героем своей программы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
23 сентября в 21:30 Standup Café
от 500 ₽
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band
18+
Блюз
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band
14 ноября в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Вивальди. Времена года. Оркестр с роялем при свечах
0+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года. Оркестр с роялем при свечах
4 сентября в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 2800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше