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Стендап на крышах
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Стендап на крышах

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Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Стендап на крышах: концерт в панорамном ресторане "Крыша 18" в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное событие — стендап-концерт в панорамном ресторане "Крыша 18", расположенном на высоте 18-го этажа в самом сердце Санкт-Петербурга. Это не только возможность насладиться остроумными шутками, но и насладиться захватывающим видом на город.

О ресторане "Крыша 18"

"Крыша 18" — это не просто ресторан, это место, где сливаются гастрономия и искусство. В меню представлены блюда, вдохновленные как традиционной русской кухней, так и современными кулинарными трендами. А панорамные окна ресторана открывают невероятные виды на Неву и исторические здания города.

Участники концерта

На сцене выступят известные комики, которые уже завоевали популярность в стендап-среде. Их шутки — это остроумные наблюдения о жизни, обществе и, конечно, о Санкт-Петербурге. Каждое выступление — это не только смех, но и возможность увидеть город с новой стороны.

Приходите за хорошим настроением и незабываемыми впечатлениями! Ждем вас на "Крыше 18"!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
29 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
30 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
31 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
20:00 от 990 ₽
1 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
2 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
3 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
4 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
5 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
6 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
7 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
20:00 от 990 ₽
8 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
9 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
10 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
11 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
12 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:30 от 990 ₽
13 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
14 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
20:00 от 990 ₽
15 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
16 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
17 августа
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
20:00 от 1090 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Особняк Юргенса Санкт-Петербург, Жуковского, 19
20:00 от 1490 ₽

В ближайшие дни

Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
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4 октября в 18:00 Arma Lounge
от 990 ₽
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Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
30 сентября в 19:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Владимир Спиваков и НФОР, открытие ХХIII концертного сезона ММДМ
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Классическая музыка
Владимир Спиваков и НФОР, открытие ХХIII концертного сезона ММДМ
21 сентября в 19:00 Дом музыки
от 7000 ₽
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