Клоун-дирижер и оркестр

Новогоднее путешествие с клоуном-дирижером Роном Клаксон

Веселый клоун-дирижер Рон Клаксон приглашает юных зрителей и их родителей отправиться в незабываемое путешествие в поисках ... Новогоднего настроения! Вместе с ним маленькие исследователи отправятся по миру, знакомясь с музыкальными традициями разных народов. В программе концерта — яркие и зажигательные мелодии, которые перенесут в самые разнообразные уголки планеты.

Погружение в мир музыки и танца

Рон Клаксон не только поведет увлекательное музыкальное путешествие, но и познакомит зрителей с удивительными национальными инструментами России и других стран мира. А чтобы концерт стал еще более ярким, наряду с эстрадно-симфоническим ансамблем выступит виртуозный квартет танцоров, которые добавят атмосферу праздника и веселья!

Праздничное настроение для всей семьи

Этот концерт — идеальный способ погрузиться в атмосферу праздника и волшебства, зарядиться позитивом и узнать много нового о музыкальных традициях разных народов.