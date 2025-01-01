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Клоун-дирижер и оркестр
Билеты от 700₽
Киноафиша Клоун-дирижер и оркестр

Клоун-дирижер и оркестр

0+
Продолжительность 1 час без антракта
Возраст 0+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Новогоднее путешествие с клоуном-дирижером Роном Клаксон

Веселый клоун-дирижер Рон Клаксон приглашает юных зрителей и их родителей отправиться в незабываемое путешествие в поисках ... Новогоднего настроения! Вместе с ним маленькие исследователи отправятся по миру, знакомясь с музыкальными традициями разных народов. В программе концерта — яркие и зажигательные мелодии, которые перенесут в самые разнообразные уголки планеты.

Погружение в мир музыки и танца

Рон Клаксон не только поведет увлекательное музыкальное путешествие, но и познакомит зрителей с удивительными национальными инструментами России и других стран мира. А чтобы концерт стал еще более ярким, наряду с эстрадно-симфоническим ансамблем выступит виртуозный квартет танцоров, которые добавят атмосферу праздника и веселья!

Праздничное настроение для всей семьи

Этот концерт — идеальный способ погрузиться в атмосферу праздника и волшебства, зарядиться позитивом и узнать много нового о музыкальных традициях разных народов.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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