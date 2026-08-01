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Грезы любви
Киноафиша Грезы любви

Грезы любви

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыкальный вечер с Владиславом Чепиногой

Приглашаем вас на незабываемый концерт пианиста-виртуоза Владислава Чепиноги, который состоится в рамках проекта «Музыкальная терраса». Этот талантливый солист Свердловской филармонии предлагает слушателям уникальную программу, включающую как классические, так и современные произведения.

Программа концерта

Владислав Чепинога исполнит шедевры великих композиторов, среди которых:

  • Ноктюрн «Грезы любви»
  • «Море»
  • Венгерская рапсодия
  • Знаменитый «Соловей» (Алябьев – Лист)
  • «Утешение»

Каждое произведение выполнено с невероятной эмоциональностью и мастерством, что позволяет зрителям насладиться яркими музыкальными моментами.

Важная информация

В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана. Мы рекомендуем следить за обновлениями на сайте филармонии перед мероприятием.

Не упустите возможность насладиться исключительным выступлением Владислава Чепиноги и погрузиться в мир прекрасной музыки!

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В других городах
Август
13 августа четверг
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Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽
20:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽

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