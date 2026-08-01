Музыкальный вечер с Владиславом Чепиногой

Приглашаем вас на незабываемый концерт пианиста-виртуоза Владислава Чепиноги, который состоится в рамках проекта «Музыкальная терраса». Этот талантливый солист Свердловской филармонии предлагает слушателям уникальную программу, включающую как классические, так и современные произведения.

Программа концерта

Владислав Чепинога исполнит шедевры великих композиторов, среди которых:

Ноктюрн «Грезы любви»

«Море»

Венгерская рапсодия

Знаменитый «Соловей» (Алябьев – Лист)

«Утешение»

Каждое произведение выполнено с невероятной эмоциональностью и мастерством, что позволяет зрителям насладиться яркими музыкальными моментами.

Важная информация

В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана. Мы рекомендуем следить за обновлениями на сайте филармонии перед мероприятием.

Не упустите возможность насладиться исключительным выступлением Владислава Чепиноги и погрузиться в мир прекрасной музыки!