Грезы любви

Приглашаем вас на незабываемый концерт пианиста-виртуоза Владислава Чепиноги, который состоится в рамках проекта «Музыкальная терраса». Этот талантливый солист Свердловской филармонии предлагает слушателям уникальную программу, включающую как классические, так и современные произведения.
Владислав Чепинога исполнит шедевры великих композиторов, среди которых:
Каждое произведение выполнено с невероятной эмоциональностью и мастерством, что позволяет зрителям насладиться яркими музыкальными моментами.
В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И. Павермана. Мы рекомендуем следить за обновлениями на сайте филармонии перед мероприятием.
Не упустите возможность насладиться исключительным выступлением Владислава Чепиноги и погрузиться в мир прекрасной музыки!