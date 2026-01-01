Многоточие+Whit Hot Ice. 25 лет альбому «Жизнь и свобода»

Юбилейный тур группы «Многоточие»

В 2026 году группа «Многоточие» отметит 25-летие своего культового альбома «Жизнь и свобода». Этот альбом уже занял свое почетное место в истории русского рэпа, попав в списки величайших произведений жанра по версии ведущих рэп-порталов и изданий.

Песни альбома, такие как «Жизнь и свобода» и «Скажи мне брат», стали гимнами целого поколения начала нулевых. Хиты «Зачем я нужен тебе», «Когда-нибудь» и «Откровения» до сих пор на слуху, а фанаты с удовольствием исполняют их на концертах вместе с музыкантами. Особое место среди треков занимает и композиция «В жизни так бывает», которая приобрела статус народной.

В честь юбилея альбома группа отправляется в масштабный тур, который охватит более 25 городов по всей России. Это уникальная возможность не только вспомнить любимые композиции, но и стать частью знакового события в истории отечественной музыки. Приготовьтесь к незабываемым концертам и ярким эмоциям!