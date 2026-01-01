С.О.С. Осенний концерт
Киноафиша С.О.С. Осенний концерт

С.О.С. Осенний концерт

О концерте

Осенний концерт группы «Свидетельство О Смерти»

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – осенний концерт культовой пост-панк группы «Свидетельство О Смерти». Этот вечер станет настоящим праздником для поклонников группы, ведь он посвящен 25-летнему юбилею их легендарного альбома «Привет».

Что ожидать от концерта?

На концерте прозвучат самые известные хиты группы, которые уже давно стали классикой пост-панка. Атмосфера вечера будет наполнена живой энергией и ностальгией, которая обязательно заденет сердца зрителей. Приходите, чтобы услышать любимые песни в живом исполнении и насладиться уникальным звучанием, которое делает эту группу по-настоящему неповторимой.

Кому будет интересно?

Концерт предназначен как для давних поклонников «Свидетельства О Смерти», так и для тех, кто только начинает знакомство с их музыкой. Это отличная возможность провести вечер в компании людей, разделяющих вашу музыкальную любовь.

Место проведения

Концерт пройдет в атмосферном пространстве, которое идеально подходит для музыкальных событий. Название места и адрес будут указаны в дополнительной информации на сайте.

Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального опыта. Мы ждем вас на выступлении группы «Свидетельство О Смерти»!

Октябрь
25 октября воскресенье
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 910 ₽
В других городах
Октябрь
Ноябрь
23 октября пятница
19:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 910 ₽
27 октября вторник
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 910 ₽
29 октября четверг
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 910 ₽
1 ноября воскресенье
19:00
Уздечка Новосибирск, Крылова, 26, ТЦ «Москва»
от 910 ₽

