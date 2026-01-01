Экзотические посвящения

Захватывающий вечер классической музыки в Филармонии

Скоро на сцене Уральского академического филармонического оркестра состоится незабываемый концерт под руководством главного дирижёра Дмитрия Лисса. Ведущая концерта, Кристина Перевалова, разожжёт ваш интерес к шедеврам классической музыки.

В программе вечера

Глазунов — Симфоническая фантазия «Море»

Ипполитов-Иванов — Оркестровая сюита № 3 «Тюркские фрагменты»

Рахманинов — Каприччио на цыганские темы

Римский-Корсаков — Мазурка и Полонез из оперы «Пан воевода»

Римский-Корсаков — Фантазия на сербские темы для оркестра, op. 6

Актуальность классической музыки

Классическая музыка полна отсылок к предыдущим эпохам и вдохновляющим фигурам. В «Море» Глазунова можно уловить влияние Рихарда Вагнера, а музыка Ипполитова-Иванова пропитана духом восточной экзотики. Самые известные произведения русских композиторов созданы под влиянием их мастеров и современников, что делает эту программу особенно насыщенной.

Не упустите возможность услышать великолепные пьесы, которые объединили лучшие традиции музыкального искусства. Это будет вечер, полон вдохновения и потрясающих мелодий, вызывающих восхищение!