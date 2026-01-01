Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Закулисье реальности» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Экзотические посвящения
Киноафиша Экзотические посвящения

Экзотические посвящения

16+
Возраст 16+

О концерте

Захватывающий вечер классической музыки в Филармонии

Скоро на сцене Уральского академического филармонического оркестра состоится незабываемый концерт под руководством главного дирижёра Дмитрия Лисса. Ведущая концерта, Кристина Перевалова, разожжёт ваш интерес к шедеврам классической музыки.

В программе вечера

  • Глазунов — Симфоническая фантазия «Море»
  • Ипполитов-Иванов — Оркестровая сюита № 3 «Тюркские фрагменты»
  • Рахманинов — Каприччио на цыганские темы
  • Римский-Корсаков — Мазурка и Полонез из оперы «Пан воевода»
  • Римский-Корсаков — Фантазия на сербские темы для оркестра, op. 6

Актуальность классической музыки

Классическая музыка полна отсылок к предыдущим эпохам и вдохновляющим фигурам. В «Море» Глазунова можно уловить влияние Рихарда Вагнера, а музыка Ипполитова-Иванова пропитана духом восточной экзотики. Самые известные произведения русских композиторов созданы под влиянием их мастеров и современников, что делает эту программу особенно насыщенной.

Не упустите возможность услышать великолепные пьесы, которые объединили лучшие традиции музыкального искусства. Это будет вечер, полон вдохновения и потрясающих мелодий, вызывающих восхищение!

Купить билет на концерт Экзотические посвящения

Помощь с билетами
В других городах
Январь
15 января пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 700 ₽
16 января суббота
17:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1250 ₽

В ближайшие дни

Pupo
18+
Поп

Pupo

9 ноября в 19:00 Екатеринбургский дворец молодежи
от 2500 ₽
Гитара страсти и нежности
0+
Классическая музыка Фестиваль

Гитара страсти и нежности

26 июня в 18:45 Екатеринбургский ТЮЗ
от 350 ₽
Вивальди. Времена года при свечах
6+
Классическая музыка

Вивальди. Времена года при свечах

6 июня в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 599 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше