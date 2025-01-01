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Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова
Киноафиша Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова

Спектакль Грезы любви, или Женитьба Бальзаминова

Постановка
Мастерская 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Миша Бальзаминов в поиске богатой невесты

Заключительная часть трилогии о поисках богатой невесты Миши Бальзаминова в новой интерпретации режиссёра приобретает свежие смысловые оттенки. В этом спектакле акцент смещается на феномен материнской любви — жертвенной, всепоглощающей и порой разрушительной.

Тематика и исследование

Режиссёр исследует, как материнская любовь, в своей крайней форме, может формировать личность. По задумке, мальчиков должны воспитывать мужчины, но на практике часто оказывается иначе. С раннего возраста они находятся под заботой женщин, которые их балуют и оберегают. Результат такого воспитания — инфантильные и несамостоятельные взрослые, неспособные принимать решения и нести ответственность за свои поступки.

Миша Бальзаминов — яркий пример такого воспитания. Избалованный и капризный, он живёт в мире грёз и иллюзий, будучи совершенно не приспособленным к реальной жизни. Но грёзы не всегда являются худшим, что есть в жизни.

Характер и финал

Судьба Мишеньки, ставшего фигурой обаятельной, но и трагичной, раскрывается в спектакле через его борьбу с внутренними и внешними конфликтами. Режиссёр оставляет финал открытым, что позволяет зрителям самим интерпретировать дальнейшую судьбу главного героя и делает спектакль особенно интригующим и многозначным.

Режиссер
Григорий Козлов
В ролях
Алена Братчикова
Максим Студеновский
Янина Бушина
Ольга Каратеева
Ксения Морозова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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