Спектакль «Игрок Достоевского» в Театре на Садовой

Театр на Садовой представляет спектакль, основанный на произведениях Фёдора Достоевского. Центральная тема — русская душа, олицетворяемая белкой в колесе, где смена эпох вызывает растущие ставки. Действие разворачивается в Рулетенбурге, городе-искушении, где люкс соседствует с отчаянием, а любовь и азарт ведут к роковым поступкам.

Сюжет спектакля

История повествует о превращении недавнего выпускника университета в чудовище, которое потеряло на адреналиновых горках погони за ставками любовь, родину и веру в себя. Рулетенбург становится ареной столкновения двух всепроникающих страстей: любви и игры, где каждый выбор имеет свои последствия.

Режиссёр и художник-постановщик Василий Сенин поработал с классическим текстом искусства, сохраняя его ироничный и современный оттенок. Спектакль «Игрок Достоевского» — это слияние психологических драм и великолепия аристократического мира, в который погружают зрителей яркие образы курортного города.