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Близкие люди
Киноафиша Близкие люди

Спектакль Близкие люди

18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль о связи в эпоху технологий

Уникальный театральный проект, который пройдет одновременно в двух крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге. В этом спектакле персонажи будут соединены при помощи видеосвязи, создавая эффект онлайн-взаимодействия.

Тематика и идея

Современный мир освобождает нас от необходимости быть привязанными к месту, однако он также обрывает связи между людьми. Близкие становятся чужими, даже если они всегда «под рукой» — в кармане, на экране смартфона или ноутбука. Эта иллюзия близости, как комфортное плацебо, лишь притупляет чувство одиночества.

Интересные факты

  • Спектакль исследует, как технологии влияют на наши отношения и восприятие близости.
  • В ходе постановки зрители смогут наблюдать за взаимодействием персонажей в реальном времени, что добавляет элемент интерактивности.
  • Проект стал результатом сотрудничества нескольких театров, что подчеркивает важность коллективного творчества в современном театре.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который задает важные вопросы о нашем времени и о том, как технологии меняют наше восприятие близости и общения.

Режиссер
Таня Вайнштейн
В ролях
Ниеле Мейлуте
Павел Филиппов
Галина Локшина-Гидон
Мария Евменова
Юлия Арсеньева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
20:00 от 1800 ₽

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