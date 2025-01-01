Спектакль Близкие люди

Спектакль о связи в эпоху технологий

Уникальный театральный проект, который пройдет одновременно в двух крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге. В этом спектакле персонажи будут соединены при помощи видеосвязи, создавая эффект онлайн-взаимодействия.

Тематика и идея

Современный мир освобождает нас от необходимости быть привязанными к месту, однако он также обрывает связи между людьми. Близкие становятся чужими, даже если они всегда «под рукой» — в кармане, на экране смартфона или ноутбука. Эта иллюзия близости, как комфортное плацебо, лишь притупляет чувство одиночества.

Интересные факты

Спектакль исследует, как технологии влияют на наши отношения и восприятие близости.

В ходе постановки зрители смогут наблюдать за взаимодействием персонажей в реальном времени, что добавляет элемент интерактивности.

Проект стал результатом сотрудничества нескольких театров, что подчеркивает важность коллективного творчества в современном театре.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который задает важные вопросы о нашем времени и о том, как технологии меняют наше восприятие близости и общения.