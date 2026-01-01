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Grand канкан
Киноафиша Grand канкан

Спектакль Grand канкан

Постановка
Московский театр оперетты 12+
Режиссер Инара Гулиева
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Обновленная версия спектакля «Grand канкан»

Постановочная группа «Московской оперетты» приняла решение создать новую версию знаменитого спектакля «Grand канкан», который многие годы украшал афишу театра. В обновленной постановке оживают герои самых известных классических и советских оперетт, но теперь они проходят через сцены в яркой и динамичной манере, как в калейдоскопе.

Совмещение традиций и новизны

Это музыкальное представление сочетает в себе как классические элементы, так и современный взгляд на жанр, в исполнении как ведущих солистов театра, так и молодых артистов, только что присоединившихся к труппе. Новая версия спектакля обещает подарить зрителям незабываемое зрелище, наполненное энергией, красочными декорациями и великолепными вокальными номерами.

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