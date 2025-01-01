Меню
Приключения Тома Сойера
Киноафиша Приключения Тома Сойера

Спектакль Приключения Тома Сойера

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» представляет

Театральный фестиваль «Школьная классика» с радостью представляет увлекательный спектакль, основанный на романе «Приключения Тома Сойера» Марка Твена. Это одно из самых известных произведений автора, которое продолжает вдохновлять поколения.

О чем спектакль?

Спектакль рассказывает о приключениях проказника Тома Сойера — смелого и находчивого мальчишки, который всегда ищет острых ощущений и новых идей. История о дружбе, верности и смелости, переплетенная с неожиданными поворотами сюжета, увлекает зрителей в мир детских фантазий и озорства.

Интерактивный формат

Наш спектакль отличается интерактивным подходом: герои не просто рассказывают свою историю, но и активно общаются с юными зрителями. Это вовлечение в сюжет делает ребят участниками происходящих событий. Они могут вместе с Томом веселиться, переживать приключения и учиться мечтать, ощутив себя частью увлекательного мира.

Зачем смотреть этот спектакль?

Если вы искали, чем занять своих детей, этот спектакль станет отличным вариантом. Он не только развлекает, но и учит важным жизненным урокам, укрепляет дружбу и воображение. Спектакль вдохновит зрителей на собственные приключения и инициирует обсуждения о значении дружбы и смелости.

Не упустите возможность погрузиться в захватывающий мир Тома Сойера! Это мероприятие оставит незабываемые впечатления и станет ярким опытом для каждого юного зрителя.

Режиссер
Юрий Дежкин
В ролях
Максим Аверьянов
Елизавета Аверьянова
Дина Мирбоязова
Наталья Перфильева

19 октября
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
14:00 от 500 ₽

