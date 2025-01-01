Спектакль «Господин Альфонс» в Театре комедии им. Акимова

Мало кто задумывается, откуда в нашей жизни появилось нарицательное слово «альфонс». В русский язык оно пришло еще в XIX веке — с легкой подачи Александра Дюма-сына, который назвал свою пьесу «Господин Альфонс». Эта комедия была забыта на столетие, но теперь вновь появляется на сцене Театра Комедии им. Н.П. Акимова.

О чем спектакль?

«Господин Альфонс» — это остроумная комедия нравов, насыщенная иронией и юмором. Спектакль затрагивает вечные темы: силу семейных уз, любовь, цену компромисса и честность. Он показывает, что даже самая хитрая ложь не может оставаться тайной навсегда.

Сюжет и герои

Действие разворачивается в доме благородного капитана корабля, где царит покой. Всё меняется с приходом циничного повесы Октава, который является живым воплощением прошлого, готового постучаться в дверь. У этого прошлого есть имя, фамилия и один очень дорогой секрет.

Октав, легкомысленно представляющийся «господином Альфонсом», использует это имя как ключ к богатству и браку по расчету. Однако паутина обмана начинает распутываться, когда на сцене появляются своенравная невеста и маленькая девочка.

В ролях

На сцене вы увидите талантливых актеров: Д. Лебедев, В. Кузьмин, П. Исайкин, А. Бородихина, Е. Мелешкова, А. Васильев и др.

Не упустите шанс увидеть эту замечательную комедию, которая заставит вас задуматься о ценностях жизни и человеческих отношениях!