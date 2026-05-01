Лебединое озеро
6+
Продолжительность 100 минут
О спектакле

Балетный спектакль «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге

«Лебединое озеро» — уникальный классический балет, поставленный в сотрудничестве известных хореографов Мариуса Петипа и Льва Иванова. Музыку к спектаклю написал великий П. И. Чайковский, а художественное оформление обеспечил Вячеслав Окунев.

Сюжет и атмосфера

Сюжет балета рассказывает о самоотверженности, о победе любви над коварством и злом. Это произведение, снискавшее мировую славу, является одним из самых известных в репертуаре Чайковского.

Доступность и зрительская аудитория

Благодаря редакции Ирины Сафоновой, спектакль стал доступен для юных зрителей и подарит им знакомство с высоким искусством классического балета. Это доступно для всех от 6 лет (возрастное ограничение 0+).

Форма и продолжительность

Спектакль будет представлен с антрактом, что позволит зрителям насладиться атмосферой и музыкой, а также отдохнуть между актами.

Не упустите возможность увидеть это удивительное произведение и насладиться великолепной музыкой Чайковского в исполнении талантливых артистов!

Май
Июнь
Сентябрь
30 мая суббота
12:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 600 ₽
31 мая воскресенье
12:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 600 ₽
12 июня пятница
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 600 ₽
16 июня вторник
19:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 600 ₽
6 сентября воскресенье
12:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 600 ₽
19 сентября суббота
12:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 600 ₽
20 сентября воскресенье
12:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 600 ₽

