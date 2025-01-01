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Три сестры
Киноафиша Три сестры

Спектакль Три сестры

Лев Эренбург ставит диагнозы и подтексты
Постановка
Небольшой драматический театр 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Театральная интерпретация Чехова от Льва Эренбурга

Спектакль Льва Эренбурга «Три сестры» представляет собой уникальное театральное событие, которое захватывает зрителя с первой сцены. Множество мелких, но точных деталей складываются в живое и подвижное целое, создавая новую интерпретацию классического произведения.

Интересно, что в этом спектакле Антон Чехов как будто переписан Федором Достоевским. Новая интерпретация подтекста меняет привычные смыслы текста, знакомого каждому театралу до мелочей.

Глубина персонажей

Несостоявшаяся любовь Ольги к Вершинину, сломанная жизнь Ирины-хромоножки, а также неожиданные детали, такие как перчатка, выпавшая из кармана Соленого и брошенная Тузебаху, — все эти нюансы делают спектакль поистине уникальным. Они добавляют глубину и многозначность персонажам, которых мы думали хорошо знаем.

Что ждать от спектакля?

Зрители смогут увидеть знакомую историю под новым углом, что позволит взглянуть на классические темы любви, потерь и стремлений с неожиданной стороны. Не упустите возможность узнать то, чего вы не знали о «Трех сестрах», и после спектакля вам будет трудно представить их без этих новых деталей.

Приходите на спектакль, чтобы открыть для себя новые грани этого вечного произведения!

Режиссер
Лев Эренбург
В ролях
Даниил Шигапов
Татьяна Рябоконь
Татьяна Рябоконь
Ольга Альбанова
Ольга Альбанова
Татьяна Колганова
Татьяна Колганова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Небольшой драматический театр Санкт-Петербург, просп. КИМа, 6
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры Три сестры

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