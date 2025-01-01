Меню
Записки из журнала Печорина (Герой нашего времени)
Спектакль Записки из журнала Печорина (Герой нашего времени)

Спектакль Записки из журнала Печорина (Герой нашего времени)

12+
Режиссер Юрий Томошевский
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Театральный фестиваль "Школьная классика" рекомендует

Филармония для детей и молодежи приглашает школьников на уникальную постановку литературной композиции по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Это произведение стало одним из поворотных сочинений русской литературы, актуальным в каждую новую историческую эпоху.

Первый психологический роман

«Герой нашего времени» — это первый психологический роман в русской литературе, созданный в переходный период от романтизма к реализму. В этой постановке зрители смогут глубже проникнуть в психологические переживания персонажей, особенно главного героя, чья личность не поддается однозначным характеристикам.

Нравственные искания и современность

Нравственные искания персонажей, их глубокие страсти и противоречия — жажда бури, разрушительная холодность, любовные порывы и усталость души — все это будет показано через призму современности. Такой подход поможет сделать классическое произведение более понятным и доступным для нового поколения зрителей.

Молодые таланты на сцене

Исполнение канонического текста молодыми актерами вновь подчеркнет неугасимую «энергию лиризма» гениального автора. В сценической композиции «Записки из журнала Печорина» будут использованы ключевые главы: «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист».

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных вопросах человеческой натуры!

Ноябрь
9 ноября воскресенье
17:30
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽
В других городах
Ноябрь
12 ноября среда
18:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 800 ₽



