Спектакль Записки из журнала Печорина (Герой нашего времени)

Театральный фестиваль "Школьная классика" рекомендует

Филармония для детей и молодежи приглашает школьников на уникальную постановку литературной композиции по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Это произведение стало одним из поворотных сочинений русской литературы, актуальным в каждую новую историческую эпоху.

Первый психологический роман

«Герой нашего времени» — это первый психологический роман в русской литературе, созданный в переходный период от романтизма к реализму. В этой постановке зрители смогут глубже проникнуть в психологические переживания персонажей, особенно главного героя, чья личность не поддается однозначным характеристикам.

Нравственные искания и современность

Нравственные искания персонажей, их глубокие страсти и противоречия — жажда бури, разрушительная холодность, любовные порывы и усталость души — все это будет показано через призму современности. Такой подход поможет сделать классическое произведение более понятным и доступным для нового поколения зрителей.

Молодые таланты на сцене

Исполнение канонического текста молодыми актерами вновь подчеркнет неугасимую «энергию лиризма» гениального автора. В сценической композиции «Записки из журнала Печорина» будут использованы ключевые главы: «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист».

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о вечных вопросах человеческой натуры!