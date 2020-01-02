Спектакль Горе от ума

Всегда актуальная комедия Грибоедова

Бессмертная комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» сохраняет свою актуальность и в наши дни. Стихотворные строки давно разошлись на цитаты, а конфликт между обществом и свободной личностью продолжает оставаться неразрешимым.

Почему стоит увидеть?

Спектакль привлекает зрителей своей верностью традициям классического театра и неповторимой энергетикой исполнителей — молодых артистов театра «Пушкинская школа». Пьеса звучит остро и иронично, а история взаимоотношений героев насыщена современными реалиями, что позволяет каждому зрителю увидеть отражение своей жизни.