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Горе от ума
Киноафиша Горе от ума

Спектакль Горе от ума

Трогательный «ботаник» Чацкий убедительно объясняет взрослым, как стать лучше 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Всегда актуальная комедия Грибоедова

Бессмертная комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» сохраняет свою актуальность и в наши дни. Стихотворные строки давно разошлись на цитаты, а конфликт между обществом и свободной личностью продолжает оставаться неразрешимым.

Почему стоит увидеть?

Спектакль привлекает зрителей своей верностью традициям классического театра и неповторимой энергетикой исполнителей — молодых артистов театра «Пушкинская школа». Пьеса звучит остро и иронично, а история взаимоотношений героев насыщена современными реалиями, что позволяет каждому зрителю увидеть отражение своей жизни.

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Наталия Байбикова
Семен Вашулевский
Артем Виткалов
Екатерина Вишневская
Денис Волков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 6 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума Горе от ума

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