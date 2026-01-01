Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Элиза
Киноафиша Элиза

Спектакль Элиза

Постановка
Буфф 12+
Продолжительность 195 минут
Возраст 12+

О спектакле

Музыкальная комедия по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» в театре «Буфф»

Театр «Буфф» в Санкт-Петербурге приглашает зрителей на музыкальную комедию, вдохновленную известной пьесой Бернарда Шоу «Пигмалион». Этот спектакль обещает стать настоящим украшением театральной афиши города.

Сюжет и интрига

Два выпускника Оксфорда и Кембриджа, желая проверить свои силы, заключают пари о том, что смогут превратить простую девушку с улицы в истинную английскую леди. Этот азартный опыт оказывается не просто шуткой. Под руководством молодых людей начинается серьезное обучение, как вести себя в светском обществе.

Мюзикл с элементами комедии

В спектакле зрителей ждут яркие песни, зажигательные танцы и озорные актерские импровизации. Непременно появится и любовная линия, так что поклонники романтических историй останутся довольны.

Этот мюзикл станет отличным выбором для тех, кто любит музыкальные комедии и хочет провести вечер в хорошей компании. Не упустите шанс увидеть удивительное представление, которое можно увидеть только в театре «Буфф»!

Купить билет на спектакль Элиза

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
14 марта суббота
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1400 ₽

Фотографии

Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза Элиза

В ближайшие дни

Смерть Тарелкина
16+
Комедия
Смерть Тарелкина
8 апреля в 19:00 Театр на Садовой (Приют комедианта)
от 800 ₽
Ай-яй ревю
12+
Комедия Детский Цирк
Ай-яй ревю
4 апреля в 18:00 Лицедеи
от 1400 ₽
Обними меня
12+
Комедия
Обними меня
15 марта в 19:00 КДЦ «Максим»
от 1300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше