Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спартак
Киноафиша Спартак

Спектакль Спартак

Красочный балет Хачатуряна с участием настоящего тигра
Постановка
Михайловский театр 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Балет «Спартак» — драма о борьбе за свободу

Величественный Рим с его пышными шествиями, оргиями и гладиаторскими боями становится впечатляющим фоном для балета «Спартак». Этот спектакль погружает зрителей в драматическую историю борьбы за человеческое достоинство и свободу.

Сюжет

«Спартак» рассказывает о восстании гладиаторов, которое, несмотря на свою обреченность, держит зрителей в напряжении до самого конца. В каждом эпизоде балета герои сталкиваются в жестоком противоборстве, демонстрируя все грани человеческой натуры. В их борьбе проявляются и мужество, и страсть, и стремление к свободе.

Ожидания

Готовьтесь к спектаклю, который не только погружает в эпоху древнего Рима, но и заставляет задуматься о вечных ценностях и человеческой судьбе. Эмоциональная насыщенность и драматургическая сила «Спартака» сделают его незабываемым опытом для каждого зрителя.

Подборки
Что посмотреть в Михайловском театре? Подборка самых интересных спектаклей Что посмотреть в Михайловском театре? Подборка самых интересных спектаклей

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2000 ₽ 18:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 12 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
13:00 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 11 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак Спартак

В ближайшие дни

Без вины виноватые
16+
Комедия
Без вины виноватые
17 августа в 18:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 600 ₽
Вдох
18+
Иммерсивный
Вдох
30 августа в 12:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Случайно стать счастливым
12+
Драма
Случайно стать счастливым
27 августа в 20:00 3/4
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше