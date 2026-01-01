Спектакль Гогольмагия

Театральный проект «Гогольмагия. Петербургские повести» продолжает уникальный стиль театра «Монплезир» и наполняет вечер мистической атмосферой Гоголевского Петербурга.
Проект состоит из двух частей:
Это зрелище уже стало визитной карточкой театра «Монплезир» и завоевало признание зрителей по всей России!
Яркие, эмоциональные уличные сцены сливаются с фантастическим реализмом театрального действа. В спектакле встречаются различные образы: нос, который разгуливает по Невскому проспекту, художник, влюбляющийся в прекрасную незнакомку, и призрак чиновника, бродящий по набережным и срывающий шинели с прохожих. Все эти петербургские повести органично переплетаются, создавая мир неповторимой гоголевской иронии.
Маски, перевоплощение и мгновенная трансформация — это стиль режиссера Игоря Ларина, в полной мере отраженный в спектакле.
«О., не верьте этому Невскому проспекту!» — восклицает Гоголь, ведь «Нет ничего лучше Невского проспекта!»
Сбор зрителей на Сенной площади!
Начало в 19.00.
Общая продолжительность — 2 часа 20 минут.