Спектакль Гогольмагия

Гогольмагия: Петербургские повести в театре «Монплезир»

Театральный проект «Гогольмагия. Петербургские повести» продолжает уникальный стиль театра «Монплезир» и наполняет вечер мистической атмосферой Гоголевского Петербурга.

Проект состоит из двух частей:

Театрализованная прогулка с профессиональными артистами по местам Сенного округа, где жил и работал Николай Васильевич Гоголь. Продолжительность — 1 час.

Спектакль в театре «Монплезир» по адресу ул. Большая Подьяческая, д. 14. Продолжительность — 1 час 20 минут.

Это зрелище уже стало визитной карточкой театра «Монплезир» и завоевало признание зрителей по всей России!

Яркие, эмоциональные уличные сцены сливаются с фантастическим реализмом театрального действа. В спектакле встречаются различные образы: нос, который разгуливает по Невскому проспекту, художник, влюбляющийся в прекрасную незнакомку, и призрак чиновника, бродящий по набережным и срывающий шинели с прохожих. Все эти петербургские повести органично переплетаются, создавая мир неповторимой гоголевской иронии.

Маски, перевоплощение и мгновенная трансформация — это стиль режиссера Игоря Ларина, в полной мере отраженный в спектакле.

«О., не верьте этому Невскому проспекту!» — восклицает Гоголь, ведь «Нет ничего лучше Невского проспекта!»

Сбор зрителей на Сенной площади!

Начало в 19.00.

Общая продолжительность — 2 часа 20 минут.