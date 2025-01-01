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Гнездо перелетных птиц
Билеты от 1000₽
Киноафиша Гнездо перелетных птиц

Спектакль Гнездо перелетных птиц

Постановка
Сфера 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театр-кабаре и его создатель

«Гнездо перелетных птиц» — это уникальная постановка, созданная режиссером Константином Демидовым и актрисой Викторией Склянченковой. История посвящена Аркадию Аверченко, его театру-кабаре и людям, ставшим частью этой яркой главы в искусстве.

Драматизм и комедия жизни

Спектакль сочетает драматизм жизненных ситуаций с комичностью повседневных сцен. Лирические отступления, исполненные песнями Александра Вертинского, добавляют постановке глубины и очарования.

Живая атмосфера начала XX века

Действие начинается в фойе за 20 минут до спектакля, погружая зрителей в атмосферу Константинополя того времени и рассказывая историю создания легендарного театра «Гнездо перелетных птиц».

Режиссер
Константин Демидов
В ролях
Дмитрий Новиков
Виктория Склянченкова
Антон Алипов
Елена Елова
Александр Пацевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
19:00 от 1000 ₽
7 октября
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
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Фотографии

Гнездо перелетных птиц Гнездо перелетных птиц Гнездо перелетных птиц

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