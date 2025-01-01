Спектакль Гнездо перелетных птиц

«Гнездо перелетных птиц» — это уникальная постановка, созданная режиссером Константином Демидовым и актрисой Викторией Склянченковой. История посвящена Аркадию Аверченко, его театру-кабаре и людям, ставшим частью этой яркой главы в искусстве.
Спектакль сочетает драматизм жизненных ситуаций с комичностью повседневных сцен. Лирические отступления, исполненные песнями Александра Вертинского, добавляют постановке глубины и очарования.
Действие начинается в фойе за 20 минут до спектакля, погружая зрителей в атмосферу Константинополя того времени и рассказывая историю создания легендарного театра «Гнездо перелетных птиц».