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Петр I
Билеты от 2000₽
Киноафиша Петр I

Спектакль Петр I

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Первая часть трилогии Юрия Грымова «Антихрист и Христос»

В основе сюжета — противоречивая фигура Петра Первого, царя, чье имя вызывает у современников самые разные чувства: от благоговения до страха. Грымов предлагает зрителю взглянуть на личность царя через призму различных противоречий, которые сопровождали его жизнь и правление. Был ли Петр Антихристом или Христом, светом или тьмой для своего народа?

Царь и его наследие
На протяжении всего спектакля мы исследуем сложную натуру Петра, который являлся одновременно образованным правителем и грубым дикарем, несчастным отцом и любящим мужчиной, с множеством женщин в его жизни. Екатерина, Анна Монс... и другие — они все были частью этого многогранного образа. Чего же оставил нам Петр Первый? Добро или зло? Как его политика «западничества» повлияла на Россию, забывающую свои традиции?

Приглашение на спектакль
Приглашаем вас на этот мощный и глубокий спектакль, который раскроет одну из самых ярких и загадочных фигур российской истории — Петра Великого. Ожидайте драму, которая поднимет вопросы о значении личности правителя и его влиянии на ход истории.

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Юрий Анпилогов
Надежда Селиванова
Владислав Свиридов
Александр Толмачев
Сергей Аронин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽

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