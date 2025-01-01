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Волшебная лампа Аладдина
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Киноафиша Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Спектакль Сергея Образцова, поставленный по мотивам одной из сказок «1001 ночи»
Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Сергей Образцов
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Спектакль «золотого фонда» Театра Образцова по мотивам арабских сказок

Жемчужина «золотого фонда» Театра Образцова — спектаклю больше 80 лет! Вас ждут утончённая вязь арабской сказки из книги «Тысячи и одной ночи», ароматы восточных пряностей, плова и халвы, а также колоритный юмор. Пьеса классика кукольной драматургии Нины Гернет написана по мотивам арабских сказок из сборника «Тысяча и одна ночь».

Волшебный город на сцене

Войдя в зал, вы попадёте в волшебный город с золотыми дворцами, полюбуетесь на грациозных тростевых кукол в чудесных одеждах, насладитесь магией сказочных превращений.

Выразительные персонажи

Особенно поражают воображение куклы – на первый взгляд обычные, но настолько выразительные, что невозможно не сопереживать их чувствам. Смелый Аладдин и его возлюбленная царевна Будур, грозный и очень эффектный Джинн, лев, верблюд и другие приглашают зрителей в свою сказку!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
15:00 от 400 ₽
28 сентября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
11:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽

Фотографии

Волшебная лампа Аладдина

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