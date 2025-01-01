Спектакль Волшебная лампа Аладдина

Спектакль «золотого фонда» Театра Образцова по мотивам арабских сказок

Жемчужина «золотого фонда» Театра Образцова — спектаклю больше 80 лет! Вас ждут утончённая вязь арабской сказки из книги «Тысячи и одной ночи», ароматы восточных пряностей, плова и халвы, а также колоритный юмор. Пьеса классика кукольной драматургии Нины Гернет написана по мотивам арабских сказок из сборника «Тысяча и одна ночь».

Волшебный город на сцене

Войдя в зал, вы попадёте в волшебный город с золотыми дворцами, полюбуетесь на грациозных тростевых кукол в чудесных одеждах, насладитесь магией сказочных превращений.

Выразительные персонажи

Особенно поражают воображение куклы – на первый взгляд обычные, но настолько выразительные, что невозможно не сопереживать их чувствам. Смелый Аладдин и его возлюбленная царевна Будур, грозный и очень эффектный Джинн, лев, верблюд и другие приглашают зрителей в свою сказку!