Спектакль Где цветы...

Фронтовые зарисовки. Спектакль, основанный на документальном материале

Драматический театр им. Пушкина представляет спектакль, основанный на литературных и документальных материалах о Специальной военной операции. В советское время Донецк был известен как город миллиона роз — поэтичный образ, который стал визитной карточкой города в 1960-1970-х годах.

Изначально Донецк развивался как промышленный центр, где расположены шахты и заводы. Власти приняли решение о масштабной программе озеленения, чтобы сократить пыль и загрязнение, сделав город более привлекательным. Розы, как символ красоты и уюта, стали главным элементом этого изменений.

Однако ситуация изменилась с началом вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году. Множество парков и клумб, где росли розы, были разрушены в результате боевых действий и обстрелов. Розы, как и мирная жизнь, стали жертвой продолжающегося конфликта. Несмотря на это, они продолжают жить в сердцах людей, которые надеются на возрождение Донецка как города, где цветут розы, а не руины.

Этот поэтический посыл стал основной темой нашего спектакля. В нем используются фронтовые рассказы военкора Глеба Эрвье и воспоминания участника СВО Александра Савина. Мы услышим истории, рассказанные свидетелями событий, увидим их взгляды и переживания.

С надеждой на светлое будущее, с любовью к жизни и мечтой о мирном времени мы приглашаем вас на наш спектакль.