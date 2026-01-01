Оповещения от Киноафиши
Где цветы...
Где цветы...

Спектакль Где цветы...

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 70 минут
Возраст 16+

О спектакле

Фронтовые зарисовки. Спектакль, основанный на документальном материале

Драматический театр им. Пушкина представляет спектакль, основанный на литературных и документальных материалах о Специальной военной операции. В советское время Донецк был известен как город миллиона роз — поэтичный образ, который стал визитной карточкой города в 1960-1970-х годах.

Изначально Донецк развивался как промышленный центр, где расположены шахты и заводы. Власти приняли решение о масштабной программе озеленения, чтобы сократить пыль и загрязнение, сделав город более привлекательным. Розы, как символ красоты и уюта, стали главным элементом этого изменений.

Однако ситуация изменилась с началом вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году. Множество парков и клумб, где росли розы, были разрушены в результате боевых действий и обстрелов. Розы, как и мирная жизнь, стали жертвой продолжающегося конфликта. Несмотря на это, они продолжают жить в сердцах людей, которые надеются на возрождение Донецка как города, где цветут розы, а не руины.

Этот поэтический посыл стал основной темой нашего спектакля. В нем используются фронтовые рассказы военкора Глеба Эрвье и воспоминания участника СВО Александра Савина. Мы услышим истории, рассказанные свидетелями событий, увидим их взгляды и переживания.

С надеждой на светлое будущее, с любовью к жизни и мечтой о мирном времени мы приглашаем вас на наш спектакль.

Купить билет на спектакль Где цветы...

В других городах
Март
15 марта воскресенье
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 600 ₽

