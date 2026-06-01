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Земля Эльзы
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Спектакль Земля Эльзы

Постановка
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о любви и надежде по пьесе Ярославы Пулинович

В Драматическом театре им. Пушкина состоится показ спектакля по пьесе Ярославы Пулинович. Это романтическая драма в двух действиях расскажет историю любви между двумя пожилыми людьми, которые стремятся жить настоящим и надеяться на лучшее будущее, несмотря на сложности и осуждение окружающих.

О спектакле

Постановка затрагивает важные аспекты человеческих отношений и веры в любовь. Главные герои показывают, что никогда не поздно начать новую главу в жизни. Даже в условиях непонимания и осуждения со стороны окружающих, они находят поддержку и принятие друг у друга.

Формат и продолжительность

Спектакль идет с антрактом, что позволит зрителям немного отдохнуть и обсудить увиденное. Это отличная возможность для ценителей глубоких размышлений по поводу человеческих взаимоотношений.

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В других городах
Июнь
14 июня воскресенье
18:00
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина Красноярск, ​Проспект Мира, 73
от 200 ₽

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