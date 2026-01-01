Оповещения от Киноафиши
38 попугаев
Киноафиша 38 попугаев

Спектакль 38 попугаев

Постановка
Красноярский театр кукол 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «38 попугаев» по Г. Остеру в Красноярском театре кукол

Красноярский театр кукол приглашает зрителей на незабываемый спектакль по знаменитому циклу Григория Остера «38 попугаев». Это история о веселых приключениях четырех друзей: непоседливой Мартышки, эксцентричного Попугая, задумчивого Удава и застенчивого Слоненка.

Герои спектакля не только веселятся и играют, но и задаются важными вопросами о мире вокруг. Например, как измерить длинного-длинного Удава так, чтобы он не обиделся? Такие размышления делают каждый эпизод увлекательным и познавательным.

Григорий Остер подчеркивал, что «ужасно интересно все то, что неизвестно». В спектакле это выражается в возможности узнать что-то новое и сладко посмеяться вместе с героями. Путешествие в Страну Знаний становится веселым и безопасным занятием для юных зрителей.

Не упустите шанс провести время в компании любимых персонажей и открыть для себя мир знаний вместе с ними. Ждем вас на спектакле!

В других городах
Апрель
10 апреля пятница
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽
11 апреля суббота
11:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽
13:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽
15:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
от 450 ₽

