Спектакль «38 попугаев» по Г. Остеру в Красноярском театре кукол

Красноярский театр кукол приглашает зрителей на незабываемый спектакль по знаменитому циклу Григория Остера «38 попугаев». Это история о веселых приключениях четырех друзей: непоседливой Мартышки, эксцентричного Попугая, задумчивого Удава и застенчивого Слоненка.

Герои спектакля не только веселятся и играют, но и задаются важными вопросами о мире вокруг. Например, как измерить длинного-длинного Удава так, чтобы он не обиделся? Такие размышления делают каждый эпизод увлекательным и познавательным.

Григорий Остер подчеркивал, что «ужасно интересно все то, что неизвестно». В спектакле это выражается в возможности узнать что-то новое и сладко посмеяться вместе с героями. Путешествие в Страну Знаний становится веселым и безопасным занятием для юных зрителей.

Не упустите шанс провести время в компании любимых персонажей и открыть для себя мир знаний вместе с ними. Ждем вас на спектакле!