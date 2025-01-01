Гарри Поттер. Музыкальное шоу в Планетарии

Музыка из вселенной Гарри Поттера в Планетарии Петербурга

Музыка к фильмам о Гарри Поттере стала гимном настроения целого поколения. Она полна той фантастической бережности и внимательности, которую создатели экранизаций проявили по отношению к книгам Дж. К. Роулинг. Это вдохновило Amadeus Concerts на создание уникального музыкального мероприятия в Планетарии №1.

Премьера сезона

Премьера сезона в Петербурге от Amadeus Concerts обещает стать одной из самых вдохновляющих. Эти концерты всегда полны любви к музыке и истории, которые их вдохновляют. Уникальный видео-контент будет представлен на самом большом проекционном куполе Европы, созданный талантливыми медиа-художниками и дизайнерами. В сочетании с великолепной музыкой в специально подготовленных аранжировках, исполненной лучшими петербургскими музыкантами, это обещает незабываемые впечатления.

Рождественское настроение

Концерт пройдет в преддверии Нового года и Рождества, ведь каждый фильм о Гарри Поттере пронизан рождественскими настроениями. Музыка Джона Уильямса, наполненная духом Чайковского, создаст ту самую уникальную атмосферу ожидания праздника.

Погружение в мир волшебства

Гигантский проекционный купол унесет вас в мир чародейства и волшебства. Вы сможете вновь встретиться с любимыми местами и героями: Хогвартс, Косой переулок, матчи по квиддичу, Запретный лес и многими другими.

Концерт для всех

Это не просто концерт, это целое приключение! Без возрастных ограничений и с наилучшими пожеланиями для всех зрителей, этот проект станет настоящим праздником. Музыкальный состав включает орган, флейту и струнный ансамбль «Амадеус». Продолжительность концерта — 1 час без антракта.