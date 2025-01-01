Бард, сатирик, поэт и музыкант

Тимур Шаов — популярнейший российский автор-исполнитель, бард, сатирик, поэт и музыкант, приглашает вас на свой концерт в Академ Джаз Клуб! Его репертуар сложно отнести к какому-то одному жанру. Его песни — острые, едкие и до коликов смешные — сам Тимур называет их «песенками», и это не бардовская музыка.

Ирония и самоирония в песнях

Тимур Шаов — это настоящий пересмешник, и его песни — полупародии, исполненные с легкостью и иронией. Как он сам говорит: «Мне это в кайф, стараюсь делать все это легко, не заморачиваясь». Его творчество представляет собой оригинальный коктейль из иронии, самоанализа и глубокого взгляда на жизнь, полный самоиронии.

Магия шаовских песен

По мнению писателя Бориса Стругацкого, Шаов — это «коктейль Галича и Кима», а журналист и телеведущий Андрей Максимов говорит, что Тимур — это уникальный человек, «поющий Жванецкий». Его песни полны иронии, доброты и удивления жизнью, а стиль исполнения абсолютно уникален.

Концерт в Академ Джаз Клубе

На его концертах всегда собирается разнообразная публика, любящая рок, классику и авторские песни. Вас ждет атмосферный вечер с юмором и сатирой в одном из самых уютных клубов Москвы — Академ Джаз Клубе на проспекте Мира!