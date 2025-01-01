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Тимур Шаов
Билеты от 1500₽
Киноафиша Тимур Шаов

Тимур Шаов

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Бард, сатирик, поэт и музыкант

Тимур Шаов — популярнейший российский автор-исполнитель, бард, сатирик, поэт и музыкант, приглашает вас на свой концерт в Академ Джаз Клуб! Его репертуар сложно отнести к какому-то одному жанру. Его песни — острые, едкие и до коликов смешные — сам Тимур называет их «песенками», и это не бардовская музыка.

Ирония и самоирония в песнях
Тимур Шаов — это настоящий пересмешник, и его песни — полупародии, исполненные с легкостью и иронией. Как он сам говорит: «Мне это в кайф, стараюсь делать все это легко, не заморачиваясь». Его творчество представляет собой оригинальный коктейль из иронии, самоанализа и глубокого взгляда на жизнь, полный самоиронии.

Магия шаовских песен
По мнению писателя Бориса Стругацкого, Шаов — это «коктейль Галича и Кима», а журналист и телеведущий Андрей Максимов говорит, что Тимур — это уникальный человек, «поющий Жванецкий». Его песни полны иронии, доброты и удивления жизнью, а стиль исполнения абсолютно уникален.

Концерт в Академ Джаз Клубе
На его концертах всегда собирается разнообразная публика, любящая рок, классику и авторские песни. Вас ждет атмосферный вечер с юмором и сатирой в одном из самых уютных клубов Москвы — Академ Джаз Клубе на проспекте Мира!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 1500 ₽

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