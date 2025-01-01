Алексей Глызин с концертом в Москве: вечер шлягеров в баре «Petter»

Безусловно, Алексей - главный романтик советской и российской эстрады. Его песни стали неотъемлемой частью нашей культуры, под них знакомились, влюблялись и создавали семьи. Музыкант всегда выделялся своим талантом и преданностью музыке.

Золотые хиты

В составе ВИА «Веселые ребята» Алексей подарил нам такие незабываемые хиты, как «Автомобили», «Не волнуйтесь, тетя» и «Бродячие артисты». Эти песни сразу же укоренились в народной памяти и продолжают звучать в сердцах многих. Позже, его карьера продолжилась с композициями, которые стали символами целых эпох: «Зимний сад», «Ты не ангел», «Пепел любви», «То ли воля, то ли неволя», «Письма издалека», «Поздний вечер в Сорренто». Эти шлягеры не теряют своей актуальности и по сей день.

Приглашение на вечер

Хотите окунуться в атмосферу приятной ностальгии и услышать живое исполнение бессмертных хитов? Приходите в «Petter» и насладитесь музыкальной атмосферой романтики!