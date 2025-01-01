Спектакль Даешь Шекспира!

Театральный эксперимент по пьесе Шекспира «Два веронца»

«Весь мир — театр, а люди в нем — актеры!» В одну из ночей обитатели подземного перехода воплотят эту истину в жизнь. Пространство, разгороженное железными заборами, вдруг преобразится в знойный итальянский город, а бомжи превратятся в героев пьесы У. Шекспира «Два веронца».

Преображение и возвращение реальности

Но с наступлением рассвета магия развеется, и все вернется на круги своя. Спектакль, в котором переплелись речь улиц и высокий шекспировский слог, истории одиночества и любви, еще раз даст вам возможность испытать волшебство поэзии на себе.