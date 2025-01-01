Меню
Даешь Шекспира!
Киноафиша Даешь Шекспира!

Спектакль Даешь Шекспира!

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Театральный эксперимент по пьесе Шекспира «Два веронца»

«Весь мир — театр, а люди в нем — актеры!» В одну из ночей обитатели подземного перехода воплотят эту истину в жизнь. Пространство, разгороженное железными заборами, вдруг преобразится в знойный итальянский город, а бомжи превратятся в героев пьесы У. Шекспира «Два веронца».

Преображение и возвращение реальности

Но с наступлением рассвета магия развеется, и все вернется на круги своя. Спектакль, в котором переплелись речь улиц и высокий шекспировский слог, истории одиночества и любви, еще раз даст вам возможность испытать волшебство поэзии на себе.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Евгений Бакалов
Денис Шалаев
Михаил Белякович
Константин Курочкин
Александр Шатохин

8 ноября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Даешь Шекспира! Даешь Шекспира! Даешь Шекспира! Даешь Шекспира! Даешь Шекспира! Даешь Шекспира!

