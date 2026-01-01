Спектакль Гамлет

Гамлет
Постановка
Самарский театр драмы им. Горького 16+
О спектакле

Новая интерпретация классической шекспировской драмы

В Самарском академическом театре драмы имени Максима Горького пройдет спектакль по мотивам пьесы Гамлет. Режиссёр Дмитрий Акимов, известный своей работой над постановкой Быть или не быть, предлагает зрителям уникальную трактовку классического сюжета.

Изложение темы

В этой интерпретации Гамлета акцент смещается с мести на душевную цену, которую приходится платить за принятие решений. Спектакль ставит перед зрителем глубокие вопросы: возможно ли отпустить прошлое и жить дальше? Добиваться ли справедливости через месть или же есть другой путь?

Кому будет интересен спектакль

Спектакль, безусловно, привлечет тех, кто интересуется психологическими аспектами классической литературы. Каждый может задаться вопросом о выборе и профилактике тех чувств, которые разрывают душу, когда речь идет о мести и справедливости.

Финальный акцент

Быть или не быть — не просто вопрос, а заявка на размышление и обсуждение. Принц датский, сделавший роковой выбор, столкнётся с последствиями своих действий. Посетите спектакль и узнайте, чем же придется пожертвовать в имени справедливости.

Июнь
16 июня вторник
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽
17 июня среда
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽

