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Все о женщинах
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Спектакль Все о женщинах

Постановка
Место действия 16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Все о женщинах»: пять новелл, пять ролей каждой актрисы

Спектакль «Все о женщинах» состоит из пяти новелл, переплетённых между собой тончайшей вязью судьбы. В этой театральной постановке представлены пять параллельно развивающихся историй, раскрывающих разные грани взаимоотношений женщин различных возрастов и социальных ролей.

Темы и персонажи

Зрители увидят:

  • Взаимоотношения мамы с дочкой;
  • Маленьких девочек в детском саду, только познающих жизнь;
  • Подруг-сплетниц, объединённых карьерой;
  • Неуемных юмористичных бабушек в доме престарелых, которые ревностно борются за любовь.

Формат и исполнение

«Все о женщинах» — это театральный аттракцион, где три актрисы играют каждая по пять ролей! Этот спектакль предлагает зрителям уникальное путешествие: от детского сада до дома престарелых.

Эмоции и идеи

Здесь вы найдете смех, слёзы, откровения и разговоры об «этом». Спектакль затрагивает темы молодости, красоты, карьеры и, конечно, любви — любви, любви, любви!

Параметры спектакля

  • Жанр: комедия
  • Возрастное ограничение: 16+
  • Автор: Миро Гавран
  • Режиссер: Артем Филипповский
  • Композитор: Сергей Бережной
  • Художник по свету: Ян Филипповский
  • Художник-сценограф: Артем Филипповский
  • Художник по костюмам: Эльвира Никитина
  • Продолжительность: 1 час 40 минут, без антракта
  • Актеры: Вероника Мокшина, Елена Ламзина, Анастасия Бучинская
  • Премьера: 10 октября 2020 года

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам множество эмоций и заставит задуматься о важных аспектах жизни!

Режиссер
Артем Филипповский
В ролях
Елена Ламзина-Абрамова
Анастасия Бучинская
Вероника Мокшина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 14 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
19:00 от 1600 ₽
Самара, 30 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
19:00 от 1600 ₽
Самара, 31 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах Все о женщинах

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