Спектакль «Все о женщинах» состоит из пяти новелл, переплетённых между собой тончайшей вязью судьбы. В этой театральной постановке представлены пять параллельно развивающихся историй, раскрывающих разные грани взаимоотношений женщин различных возрастов и социальных ролей.
Зрители увидят:
«Все о женщинах» — это театральный аттракцион, где три актрисы играют каждая по пять ролей! Этот спектакль предлагает зрителям уникальное путешествие: от детского сада до дома престарелых.
Здесь вы найдете смех, слёзы, откровения и разговоры об «этом». Спектакль затрагивает темы молодости, красоты, карьеры и, конечно, любви — любви, любви, любви!
Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам множество эмоций и заставит задуматься о важных аспектах жизни!