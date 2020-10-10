Спектакль «Все о женщинах»: пять новелл, пять ролей каждой актрисы

Спектакль «Все о женщинах» состоит из пяти новелл, переплетённых между собой тончайшей вязью судьбы. В этой театральной постановке представлены пять параллельно развивающихся историй, раскрывающих разные грани взаимоотношений женщин различных возрастов и социальных ролей.

Темы и персонажи

Зрители увидят:

Взаимоотношения мамы с дочкой;

Маленьких девочек в детском саду, только познающих жизнь;

Подруг-сплетниц, объединённых карьерой;

Неуемных юмористичных бабушек в доме престарелых, которые ревностно борются за любовь.

Формат и исполнение

«Все о женщинах» — это театральный аттракцион, где три актрисы играют каждая по пять ролей! Этот спектакль предлагает зрителям уникальное путешествие: от детского сада до дома престарелых.

Эмоции и идеи

Здесь вы найдете смех, слёзы, откровения и разговоры об «этом». Спектакль затрагивает темы молодости, красоты, карьеры и, конечно, любви — любви, любви, любви!

Параметры спектакля

Жанр: комедия

комедия Возрастное ограничение: 16+

16+ Автор: Миро Гавран

Миро Гавран Режиссер: Артем Филипповский

Артем Филипповский Композитор: Сергей Бережной

Сергей Бережной Художник по свету: Ян Филипповский

Ян Филипповский Художник-сценограф: Артем Филипповский

Артем Филипповский Художник по костюмам: Эльвира Никитина

Эльвира Никитина Продолжительность: 1 час 40 минут, без антракта

1 час 40 минут, без антракта Актеры: Вероника Мокшина, Елена Ламзина, Анастасия Бучинская

Вероника Мокшина, Елена Ламзина, Анастасия Бучинская Премьера: 10 октября 2020 года

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который подарит вам множество эмоций и заставит задуматься о важных аспектах жизни!