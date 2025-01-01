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Прошлым летом в Чулимске
Киноафиша Прошлым летом в Чулимске

Спектакль Прошлым летом в Чулимске

Постановка
Камерная сцена 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Прошлым летом в Чулимске» Александра Вампилова в Самаре

Александр Вампилов — один из самых талантливых драматургов советского периода 60-х и 70-х годов. К сожалению, он ушел из жизни молодым, в 1972 году, не дожив до тридцати пяти лет и не успев узнать о своей славе. Его произведения обрели популярность лишь после смерти автора, когда театры начали активно ставить его пьесы, ранее отказываясь даже их читать.

Вампилов создавал персонажей, которые не вписывались в рамки советской действительности. Главный герой его пьес — асоциальный тип, у которого «в душе пусто, как в графине алкоголика». Он изображал человека, «в груди которого, будто в печной трубе, воет ветер». Эти образы стали отражением протеста против эпохи застоя и безвременья.

Уникальное прочтение пьесы

Сегодня, спустя 50 лет, зрители по-новому воспринимают работы Вампилова. Каждый театр интерпретирует его произведения по-своему, и спектакли, основанные на его текстах, отличаются друг от друга. Так, у театра «Камерная сцена» есть свое уникальное прочтение последней пьесы драматурга «Прошлым летом в Чулимске».

Персонажи, близкие каждому

Действие спектакля разворачивается в маленьком таежном городке, где живут персонажи, которые многим зрителям покажутся знакомыми. Они далеки от идеала: могут выпить лишнюю рюмку, вступить в драку, ревновать и совершать необдуманные поступки. Но именно в этом их человечность — нам понятны их мотивы, ведь многие из нас могут узнать в них себя.

Незабываемый летний день

В центре спектакля «Камерной сцены» — уникальный летний день в Чулимске. Это день, который отличается от прочих: все кажется фантастическим, иллюзии становятся явью, а счастье оказывается так близко. Мы не хотим верить, что этот день пройдет, и больше ничего не повторится — ни первая любовь, ни время, ни эпоха.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классической пьесы, в которой каждый сможет найти что-то близкое и родное.

Режиссер
Софья Рубина
В ролях
Андрей Бирюков
Ольга Арнаутова
Кирилл Барахта
Вадим Вишневский
Владислав Метелица

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 12 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:00 от 500 ₽

Фотографии

Прошлым летом в Чулимске Прошлым летом в Чулимске Прошлым летом в Чулимске

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