Евгений Онегин
О спектакле

Спектакль «Евгений Онегин» в Самаре

В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького пройдет постановка «Евгений Онегин» в рамках гастролей Краснодарского академического театра драмы. Это драматическая интерпретация известного романа Александра Сергеевича Пушкина.

О чем спектакль?

Спектакль направлен на исследование такой сложной темы, как «русская хандра». Режиссерская концепция акцентирует внимание на том, как это чувство уводит человека от счастья, лишая его смелости жить и чувствовать. Постановка пытается показать, как светская тоска влияет на судьбу Онегина и его взаимоотношения с окружающими.

Зачем стоит увидеть?

«Евгений Онегин» — это не просто классика, но и актуальное размышление о внутреннем состоянии человека, о том, как социальные нормы могут формировать наши чувства и судьбы. Эта версия спектакля обещает быть особенно глубокой и эмоциональной, что может привлечь внимание как поклонников театра, так и любителей литературы.

Не упустите возможность увидеть это произведение на сцене театра и оценить новую интерпретацию вечной темы, которая не теряет своей актуальности и сегодня.

Июнь
6 июня суббота
18:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽

