Спектакль Евгений Онегин

В Самарском академическом театре драмы имени М. Горького пройдет постановка «Евгений Онегин» в рамках гастролей Краснодарского академического театра драмы. Это драматическая интерпретация известного романа Александра Сергеевича Пушкина.
Спектакль направлен на исследование такой сложной темы, как «русская хандра». Режиссерская концепция акцентирует внимание на том, как это чувство уводит человека от счастья, лишая его смелости жить и чувствовать. Постановка пытается показать, как светская тоска влияет на судьбу Онегина и его взаимоотношения с окружающими.
«Евгений Онегин» — это не просто классика, но и актуальное размышление о внутреннем состоянии человека, о том, как социальные нормы могут формировать наши чувства и судьбы. Эта версия спектакля обещает быть особенно глубокой и эмоциональной, что может привлечь внимание как поклонников театра, так и любителей литературы.
