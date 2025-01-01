Константин Богомолов исследует тему человеческих страстей

Константин Богомолов продолжает углубленное исследование человеческих страстей и пороков, представляя свой новый спектакль «Гамлет in Moscow». Это произведение, которое основано на знаменитой пьесе Шекспира, переосмыслено в контексте современных реалий и московской жизни.

Современная интерпретация классической трагедии

Действие спектакля происходит в современном московском быту, что явно отражается в названии постановки. Многообразие столицы отражается на сцене с такой точностью, что классическая трагедия приобретает элементы комедии. Однако темы вечных вопросов, таких как долг, месть, жизнь и смерть, сохраняются и интегрируются в московскую реальность.

Особый формат постановки

Для этой работы выбран необычный формат — сцена-арена, в котором зритель находится максимально близко к происходящему. Это решение усиливает эффект вовлеченности и позволяет лучше передать атмосферу постановки. Более того, действие не ограничивается только сценой — в антракте спектакль продолжается в фойе.

Связь с предыдущей работой Богомолова

«Гамлет in Moscow» можно рассматривать как продолжение другой работы Константина Богомолова — спектакля «На всякого мудреца» в Театре Наций. В этой постановке режиссер также исследует мир московской богемы, подчеркивая нелепость стремлений людей, пытающихся казаться осведомленными и тонкими, рассуждая о высоких материях.

Живая музыка в антракте

В антракте зрителей ожидает живая музыка, исполняемая такими музыкантами, как: