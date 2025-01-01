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Гамлет in Moscow
Билеты от 5000₽
Киноафиша Гамлет in Moscow

Спектакль Гамлет in Moscow

«Гамлет» нового времени
Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 2 антракта
Возраст 18+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Константин Богомолов исследует тему человеческих страстей

Константин Богомолов продолжает углубленное исследование человеческих страстей и пороков, представляя свой новый спектакль «Гамлет in Moscow». Это произведение, которое основано на знаменитой пьесе Шекспира, переосмыслено в контексте современных реалий и московской жизни.

Современная интерпретация классической трагедии

Действие спектакля происходит в современном московском быту, что явно отражается в названии постановки. Многообразие столицы отражается на сцене с такой точностью, что классическая трагедия приобретает элементы комедии. Однако темы вечных вопросов, таких как долг, месть, жизнь и смерть, сохраняются и интегрируются в московскую реальность.

Особый формат постановки

Для этой работы выбран необычный формат — сцена-арена, в котором зритель находится максимально близко к происходящему. Это решение усиливает эффект вовлеченности и позволяет лучше передать атмосферу постановки. Более того, действие не ограничивается только сценой — в антракте спектакль продолжается в фойе.

Связь с предыдущей работой Богомолова

«Гамлет in Moscow» можно рассматривать как продолжение другой работы Константина Богомолова — спектакля «На всякого мудреца» в Театре Наций. В этой постановке режиссер также исследует мир московской богемы, подчеркивая нелепость стремлений людей, пытающихся казаться осведомленными и тонкими, рассуждая о высоких материях.

Живая музыка в антракте

В антракте зрителей ожидает живая музыка, исполняемая такими музыкантами, как:

  • Клавиши: Марк Кондратьев/Филипп Андрейкин
  • Аккордеон/баян: Михаил Шостак/Андрей Липатов
  • Бас-гитара: Олег Трусов/Александр Муравьев
  • Ударные: Ярослав Байков/Арсений Гурьянов
Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Константин Богомолов
Константин Богомолов
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Александр Шумский
Владислав Долженков

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 5000 ₽
7 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 5000 ₽
25 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 5000 ₽

Фотографии

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