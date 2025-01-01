История семейных отношений

Пьеса Елены Исаевой «Про мою маму и про меня» впервые была представлена на фестивале «Любимовка» в 2003 году, а затем долгое время шла на сцене Театра.doc. Спектакль, в котором играют Елена Морозова и Диана Рахимова, рассказывает о воспоминаниях девочки, о её разговорах с матерью, охватывающих любовь, раздражение, усталость и радость. Простота и искренность текстов становятся мощным способом рассказать о времени и человеческих чувствах.

Пьеса как зеркало времени

В театре, который возник под руководством Елены Исаевой и Михаила Угарова, частная история человека становилась важной частью общественного контекста. Спектакль раскрывает, как личные переживания отражают более широкую картину жизни.

Возвращение на сцену

Спустя 15 лет, когда Театр.doc и его создатели стали частью истории, спектакль «Про мою маму и про меня» возродился в Электротеатре Станиславский в оригинальном составе, продолжая передавать искренность и нежность воспоминаний, ставших частью театрального наследия.