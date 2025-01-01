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Про мою маму и про меня
Билеты от 1200₽
Киноафиша Про мою маму и про меня

Спектакль Про мою маму и про меня

Спектакль памяти Елены Греминой и Михаила Угарова 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

История семейных отношений

Пьеса Елены Исаевой «Про мою маму и про меня» впервые была представлена на фестивале «Любимовка» в 2003 году, а затем долгое время шла на сцене Театра.doc. Спектакль, в котором играют Елена Морозова и Диана Рахимова, рассказывает о воспоминаниях девочки, о её разговорах с матерью, охватывающих любовь, раздражение, усталость и радость. Простота и искренность текстов становятся мощным способом рассказать о времени и человеческих чувствах.

Пьеса как зеркало времени
В театре, который возник под руководством Елены Исаевой и Михаила Угарова, частная история человека становилась важной частью общественного контекста. Спектакль раскрывает, как личные переживания отражают более широкую картину жизни.

Возвращение на сцену
Спустя 15 лет, когда Театр.doc и его создатели стали частью истории, спектакль «Про мою маму и про меня» возродился в Электротеатре Станиславский в оригинальном составе, продолжая передавать искренность и нежность воспоминаний, ставших частью театрального наследия.

Режиссер
Елена Морозова
В ролях
Диана Рахимова
Елена Морозова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
20:00 от 1200 ₽

Фотографии

Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня Про мою маму и про меня

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