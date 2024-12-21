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Спектакль Плохие хорошие

Постановка
Театр им. Пушкина 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль по комедии Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир»

Действие спектакля основано на комедийной пьесе Оскара Уайльда, в которой остроумно высмеиваются пороки светского общества. Главная героиня, леди Маргарет Уиндермир, поддавшись слухам и сплетням, начинает подозревать своего мужа в измене. Это подозрение ввергает её в смятение, ведь она не может найти доказательств вины супруга.

Запутанная интрига и загадочная миссис Эрлин

Муж леди Уиндермир не только отказывается разъяснить ситуацию, но и приглашает на свой светский прием, приуроченный ко дню рождения жены, загадочную женщину по имени миссис Эрлин. Об этой даме ходят различные слухи, и её присутствие становится центром внимания всех гостей. Леди Уиндермир оказывается в сложной ситуации, где каждое действие может изменить судьбу и раскрыть неожиданную правду.

Критика светского общества

Оскар Уайльд с присущим ему сарказмом и остроумием высмеивает общественные нравы, показывая, как в мире фальшивых ценностей и лицемерия порой трудно отличить правду от лжи. За маской высоких моральных принципов часто скрываются тщеславие, жестокость и любовь к сплетням. В таком обществе настоящие чувства и отношения становятся разменной монетой.

Сатира на мораль и моральные устои

Комедия Уайльда становится не только веселым спектаклем, но и глубоким анализом пороков общества, в котором поверхностные отношения и социальные игры подменяют истинные чувства.

Режиссер
Евгений Писарев
В ролях
Дмитрий Власкин
Кирилл Чернышенко
Алексей Рахманов
Андрей Сухов
Никита Пирожков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 1000 ₽
14 сентября
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
19:00 от 1000 ₽

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