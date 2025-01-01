Спектакль Фуфындра

«Фуфындра» — это сказка о капризной и ленивой ведьме, которая жила себе беззаботно, спала на луне, ела сладости и ни о чём не заботилась. Но однажды она осознала, что, несмотря на всю свою магию и необычную жизнь, её одолевает одиночество.
Новый поворот в жизни ведьмы
В центре непроходимого леса найти собеседника нелегко. Даже паук не смог утешить нашу героиню. Тогда ведьма решает наколдовать себе нечто особенное. Но что именно? Этот секрет раскроется на спектакле.
Приходите, маленькие и большие любители волшебных историй! Впереди вас ждут чудеса, смех и невероятные приключения в волшебном мире Фуфындры!