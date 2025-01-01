Спектакль Фуфындра

Волшебная история ведьмы с характером в театре «Лицедеи»

«Фуфындра» — это сказка о капризной и ленивой ведьме, которая жила себе беззаботно, спала на луне, ела сладости и ни о чём не заботилась. Но однажды она осознала, что, несмотря на всю свою магию и необычную жизнь, её одолевает одиночество.

Новый поворот в жизни ведьмы

В центре непроходимого леса найти собеседника нелегко. Даже паук не смог утешить нашу героиню. Тогда ведьма решает наколдовать себе нечто особенное. Но что именно? Этот секрет раскроется на спектакле.

Для всей семьи

Приходите, маленькие и большие любители волшебных историй! Впереди вас ждут чудеса, смех и невероятные приключения в волшебном мире Фуфындры!