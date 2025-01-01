Меню
Фуфындра
Киноафиша Фуфындра

Спектакль Фуфындра

Постановка
Лицедеи 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебная история ведьмы с характером в театре «Лицедеи»

«Фуфындра» — это сказка о капризной и ленивой ведьме, которая жила себе беззаботно, спала на луне, ела сладости и ни о чём не заботилась. Но однажды она осознала, что, несмотря на всю свою магию и необычную жизнь, её одолевает одиночество.

Новый поворот в жизни ведьмы

В центре непроходимого леса найти собеседника нелегко. Даже паук не смог утешить нашу героиню. Тогда ведьма решает наколдовать себе нечто особенное. Но что именно? Этот секрет раскроется на спектакле.

Для всей семьи

Приходите, маленькие и большие любители волшебных историй! Впереди вас ждут чудеса, смех и невероятные приключения в волшебном мире Фуфындры!

Режиссер
Мария Плаксина
В ролях
Полина Бондарь
Филипп Грасмик
Александр Гусаров
Петр Волков

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Лицедеи Санкт-Петербург, Литейный, д. 14 (Дворец «Олимпия», угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы)
13:00 от 800 ₽

