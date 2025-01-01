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БиМ. Большое и маленькое
Киноафиша БиМ. Большое и маленькое

Спектакль БиМ. Большое и маленькое

0+
Продолжительность 25 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль  для самых маленьких детей до 2-х лет

«Большое маленькое» — это второй спектакль для «ползунков», который пройдет в театре Karlsson Haus. Этот уникальный проект предназначен для самых маленьких зрителей, которых приносят на руках, а также для тех, кто решается прийти с ребёнком, делающим первые шаги, но пока не умеющим говорить.

Интерактивный опыт

Камерное сценическое пространство не делится на зрительный зал и сцену. Актёры создают пластический рисунок, в который могут включаться как маленькие, так и большие зрители. Каждый из участников сам выбирает степень своего участия и активности в действии, организованном актерами.

Спектакль строится на ассоциативных образах и тактильно-чувственном восприятии пространства. Здесь складываются микро- и макро-вселенные, собранные из объектов разных цветов, размеров, фактур и звучания. Визуальная история сопровождается живой музыкой, что делает опыт ещё более насыщенным.

Уникальный театральный опыт

Созданная художником среда, оживляемая актерами, предлагает жителям Санкт-Петербурга уникальный опыт театрального общения, в котором учитываются особенности зрительской аудитории.

Рекомендации

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 10 месяцев до 2 лет. Не упустите возможность познакомить вашего малыша с миром театра в этом интерактивном и чувственном формате!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
11:00 от 900 ₽ 12:30 от 900 ₽ 16:30 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
11:00 от 900 ₽ 12:30 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
11:00 от 900 ₽ 12:30 от 900 ₽ 16:30 от 900 ₽

Фотографии

БиМ. Большое и маленькое БиМ. Большое и маленькое БиМ. Большое и маленькое БиМ. Большое и маленькое БиМ. Большое и маленькое БиМ. Большое и маленькое

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