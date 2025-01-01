Спектакль Княгина чардаша (Сильва)

Оперетта «Княгиня чардаша» в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии

Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии с радостью анонсирует премьеру оперетты Имре Кальмана «Княгиня чардаша». Эта новая постановка вновь обращается к бессмертному шедевру, более известному на русской сцене под названиями «Сильва» или «Королева чардаша». Несмотря на множество интерпретаций, зрительская любовь к этому произведению остается неизменной.

История и популярность

«Княгиня чардаша» - оперетта в двух действиях, впервые представленная в 1915 году на сцене венского Иоганн-Штраус театра. Изначально автор назвал свое произведение «Да здравствует любовь!», но впоследствии оно завоевало широкую популярность, обретя множество названий в разных странах. На Бродвее оперетта стала известна как «Девушка с Ривьеры», в Англии - «Принцессой-цыганкой», а в Венгрии - «Королевой чардаша». В России название «Сильва» прочно закрепилось на протяжении десятилетий.

Путь на русскую сцену

Первый показ оперетты в России состоялся летом 1916 года в Гельсингфорсе, а в Петрограде спектакль представил театр «Палас» в 1917 году. Постановку осуществил Алексей Феона, который позднее возглавил Театр музыкальной комедии.

В Ленинграде «Сильва» появилась на афишах театра музыкальной комедии в 1940 году. За годы блокады название окончательно закрепилось в памяти горожан, и оперетта продолжает оставаться в репертуаре театра до сих пор.

Современная интерпретация

В 1954 году в Будапеште была создана новая версия либретто оперетты для бенефиса знаменитой примадонны Ханны Хонти. В этой адаптации «Королева чардаша» обрела новую интерпретацию, где главную роль сыграла именно Хонти, а Сильва отошла на второй план. Это подтверждает, что произведение постоянно эволюционирует, оставаясь актуальным и популярным.

Современная версия «Княгини чардаша» включает обновленный русский текст либретто, с обострением драматургического противоречия «герои-общество», что делает спектакль еще более увлекательным. Эта масштабная работа стала возможной благодаря стремлению театра сохранить традиции, одновременно привнося свежий взгляд.

Каст и ожидания

В главных ролях нового спектакля выступят талантливые исполнители: Анна Булгак, Мария Ворожейкина, Оксана Крупнова и другие. Постановка понравится как поклонникам музыкальной комедии, так и всем любителям оперетты Имре Кальмана.