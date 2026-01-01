Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+

О концерте

Тёмное кантри от дуэта FROM THE LAND

Скоро состоится уникальный концерт дарк-кантри дуэта FROM THE LAND. Музыканты черпают вдохновение из шаманских племенных песен, передавая атмосферу глубинного взаимодействия между миром живых и миром мёртвых.

Проект был основан Анатолием Пахаленком, известным также как основатель знаменитого дарк-фолк коллектива Nytt Land, и гитаристом Александром Росляковым. Вместе они создают завораживающие звуковые ландшафты, объединяющие элементы готик-рока и блюза. Уникальность их музыки обещает затянуть в мир таинственных мелодий и глубоких текстов.

В 2025 году музыканты выпустили дебютный полноформатный альбом Stolen Season pt.I, который станет основой их выступлений в рамках данного тура. Это событие не следует упускать — возможность насладиться редким музыкальным опытом не часто предоставляется!

Приходите на концерт, чтобы стать частью этого музыкального заклинания. Не пропустите шанс увидеть магию дарк-кантри в исполнении FROM THE LAND!

В других городах
Июнь
6 июня суббота
20:00
Дом RM Новосибирск, Каменская, 55
от 1000 ₽
12 июня пятница
20:00
Дело не в тебе Красноярск, просп. Мира, 79
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Viva trumpet: классика vs джаз
12+
Джаз Классическая музыка
Viva trumpet: классика vs джаз
13 марта в 19:00 Концертный зал им. Каца
от 2100 ₽
Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»
18+
Поп
Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»
8 мая в 19:00 Арт-баржа «Кубрик»
от 500 ₽
D-кач на Обских волнах
18+
Поп
D-кач на Обских волнах
1 мая в 21:30 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
