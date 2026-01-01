Тёмное кантри от дуэта FROM THE LAND

Скоро состоится уникальный концерт дарк-кантри дуэта FROM THE LAND. Музыканты черпают вдохновение из шаманских племенных песен, передавая атмосферу глубинного взаимодействия между миром живых и миром мёртвых.

Проект был основан Анатолием Пахаленком, известным также как основатель знаменитого дарк-фолк коллектива Nytt Land, и гитаристом Александром Росляковым. Вместе они создают завораживающие звуковые ландшафты, объединяющие элементы готик-рока и блюза. Уникальность их музыки обещает затянуть в мир таинственных мелодий и глубоких текстов.

В 2025 году музыканты выпустили дебютный полноформатный альбом Stolen Season pt.I, который станет основой их выступлений в рамках данного тура. Это событие не следует упускать — возможность насладиться редким музыкальным опытом не часто предоставляется!

Приходите на концерт, чтобы стать частью этого музыкального заклинания. Не пропустите шанс увидеть магию дарк-кантри в исполнении FROM THE LAND!