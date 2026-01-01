Мураками. Невеста хочет домой
16+
О концерте

Новый альбом группы Мураками

Известная российская рок-группа из Казани, образованная в 2004 году, уже более 20 лет создает рок-песни о любви и жизни, завоевав сердца многих зрителей.

Музыка и эмоции

Современные хиты «Мураками», такие как «0 км» и «Бред», стали классикой русского рока. Группа выпустила 13 студийных альбомов и множество видеоклипов, а их гастроли неизменно вызывают большой интерес. «Мураками» не боится экспериментировать: их творчество включает как пронзительные рок-баллады, так и мощные рок-манифесты. Новый альбом «Невеста хочет домой» — яркий пример этого разнообразия.

Концерт с оркестром

На предстоящем шоу группа представит совместный концерт с оркестром, который стал очередным экспериментом «Мураками». Это позволит создать уникальную атмосферу и по-новому раскрыть уже известные произведения. Спектакль обещает запомниться зрителям яркими эмоциями, энергией музыки и масштабными исполнениями.

Не упустите возможность увидеть новое звучание любимых хитов в исполнении «Мураками». Это шоу станет отличной возможностью порадовать себя настоящим музыкальным праздником!

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
25 октября воскресенье
19:00
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
от 1800 ₽
7 ноября суббота
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 1800 ₽
12 ноября четверг
20:00
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
от 1800 ₽
15 ноября воскресенье
19:00
Максимилианс Уфа, Менделеева, 137, ТРК «Иремель», цокольный этаж
от 1600 ₽
28 ноября суббота
19:00
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
от 1600 ₽
29 ноября воскресенье
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 1800 ₽
2 декабря среда
20:00
Викинг Омск, просп. Карла Маркса, 18/7
от 1800 ₽
5 декабря суббота
19:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1800 ₽
10 декабря четверг
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 1600 ₽

