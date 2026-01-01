Мураками. Невеста хочет домой

Новый альбом группы Мураками

Известная российская рок-группа из Казани, образованная в 2004 году, уже более 20 лет создает рок-песни о любви и жизни, завоевав сердца многих зрителей.

Музыка и эмоции

Современные хиты «Мураками», такие как «0 км» и «Бред», стали классикой русского рока. Группа выпустила 13 студийных альбомов и множество видеоклипов, а их гастроли неизменно вызывают большой интерес. «Мураками» не боится экспериментировать: их творчество включает как пронзительные рок-баллады, так и мощные рок-манифесты. Новый альбом «Невеста хочет домой» — яркий пример этого разнообразия.

Концерт с оркестром

На предстоящем шоу группа представит совместный концерт с оркестром, который стал очередным экспериментом «Мураками». Это позволит создать уникальную атмосферу и по-новому раскрыть уже известные произведения. Спектакль обещает запомниться зрителям яркими эмоциями, энергией музыки и масштабными исполнениями.

